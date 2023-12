"Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał 22 grudnia na Facebooku jego przyjaciel i współtwórca tego kabaretu, Krzysztof Hanke.

Trzy dni wcześniej Respondek miał przejść zawał serca. "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie" - przekazał Hanke.

Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Poźniej przyjaciele złożą mu hołd

Pogrzeb zmarłego aktora i wokalisty odbędzie się 30 grudnia 2023 roku o godzinie 10:30, w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

"Rodzina Krzysztofa Respondka uprzejmie prosi o nieskładanie osobistych kondolencji podczas nabożeństwa i pochówku oraz aby zamiast kwiatów przeznaczyć datek na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych 'Szansa na przyszłość', dla którego Krzysztofowi nie udało się już zagrać koncertu" - pisano w oświadczeniu.

Po zakończeniu uroczystości na rynku w Katowicach odbędzie się wyjątkowy koncert ku pamięci Krzysztofa Respondka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:15, a o 17:30 na scenie pojawi się zespół REDLIN. O 19 natomiast przed widzami zaprezentuje się Krzysztof Hanke, a godzinę później Grzegorz Poloczek - przyjaciele Respondka z kabaretu Rak. Wstęp na koncert jest darmowy.

Zdjęcie Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek tworzyli kabaret Rak / Niemiec

Jak podaje PAP, występ zaplanowano w ramach jarmarku bożonarodzeniowego jeszcze na początku grudnia, a Respondek miał być na nim gościem specjalnym. Tym razem jednak to miłośnicy i znajomi aktora chcą uczcić pamięć o artyście.

Wydarzenie odbędzie się dzięki wsparciu Partnerów Jarmarkowej Sceny Świątecznej: Węglokoks Spółka Akcyjna, Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kim był Krzysztof Respondek?

Pochodzący z Tarnowskich Gór Respondek w 1992 roku został absolwentem na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. "Ślady" (1993) w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i "Fame" (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Wiosną 2008 r. zwyciężył w trzeciej edycji programu Polsatu "Jak oni śpiewają". Niewiele ponad rok później wygrał również szóstą edycję tego show uznawaną za "mistrzowską" - brali w niej udział uczestnicy poprzednich edycji. W 2011 r. triumfował na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (zdobył Złoty Samowar za wykonanie piosenki "Bieriega Rossii"). W kwietniu 2013 r. ukazała się jego jedyna płyta studyjna - "Taki świat kupuję", na której poza premierowymi utworami napisanymi przede wszystkim przez Aleksandra Woźniaka znalazła się także wspomniana piosenka "Bieriega Rossii".

Jesienią 2015 r. wziął udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" - w show Polsatu zajął ostatnie, ósme miejsce. Wcielał się w m.in. Paula McCartneya, Jana Kiepurę, Marka Grechutę, Elżbietę Dmoch (Dwa Plus Jeden), Andrzeja Zauchę czy Ryszarda Riedla z grupy Dżem.