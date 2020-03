Krzysztof Penderecki nie żyje. Kiedy pogrzeb wybitnego kompozytora?

Wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog Krzysztof Penderecki spocznie w Panteonie Narodowym w kościele śś. Piotra i Pawła w Krakowie - powiedział PAP przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy prof. Franciszek Ziejka.

"Uroczysta ceremonia pogrzebowa i złożenie prochów w sarkofagu, który zostanie zbudowany w Panteonie Narodowym, nastąpi po ustąpieniu przeszkód związanych z pandemią koronawirusa" - powiedział prof. Franciszek Ziejka. Wcześniej odprawiona zostanie msza św. żałobna w intencji zmarłego z udziałem najbliższych.



Panteon Narodowy w Krakowie otwarto uroczyście 12 września 2012 roku w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi. Znajduje się on w kryptach kościoła świętych Piotra i Pawła. Jest miejscem pochówku ludzi kultury, sztuki i nauki rozsławiających Polskę w świecie. Spoczywa w nim pisarz i dramaturg Sławomir Mrożek. Złożono tam także szczątki prof. Karola Olszewskiego i urnę z ziemią z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego - polskich naukowców, którzy jako pierwsi w świecie skroplili tlen.



W ubiegłym roku w Panteonie Narodowym stworzono symboliczny grób kryptologa Jerzego Różyckiego i upamiętniono - poprzez złożenie urn z ziemią z miejsc spoczynku - dwóch polskich uczonych Mariana Rejewskiego i Henryka Zygalskiego, którzy dokonali wspólnie przełomowych odkryć dotyczących niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i złamali pierwsze jej szyfry.

Informację o śmierci Krzysztofa Pendereckiego potwierdziło Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, którego prezesem jest Elżbieta Penderecka, żona kompozytora. Artysta zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w niedzielę nad ranem (29 marca).



W komunikacie Stowarzyszenia przypomniano, że Penderecki był doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, członkiem honorowym najważniejszych akademii artystycznych i naukowych, a także honorowym profesorem wielu prestiżowych uczelni artystycznych.

Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 r. w Dębicy i w dzieciństwie uczył się grać na fortepianie i na skrzypcach. Swoje pierwsze utwory zaczął pisać w wieku ośmiu lat. W latach 50. studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Międzynarodową sławę przyniosły mu wykorzystanie niekonwencjonalnych technik wydobywania dźwięku z tradycyjnych instrumentów, które usłyszeć można np. w jednym z najsławniejszych utworów Pendereckiego "Ofiarom Hiroszimy"; technikę tę nazwano sonoryzmem.

