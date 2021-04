Krzysztof Krawczyk nie żyje. Tak wyglądały jego ostatnie chwile

Wieloletni menedżer i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, ujawnia szczegóły niespodziewanej śmierci legendarnego wokalisty. Dwa dni wcześniej piosenkarz wyszedł ze szpitala, gdzie walczył z koronawirusem.

Krzysztof Krawczyk miał 74 lata /Piotr Kamionka / Reporter

Krzysztof Krawczyk zasłabł w domu w poniedziałek (5 kwietnia) i trafił do jednego ze szpitali w Łodzi. W rozmowie z Onetem żona piosenkarza Ewa Krawczyk zaprzeczyła, że przyczyną śmierci był COVID-19. Menedżer artysty, Andrzej Kosmala, w rozmowie z Polsat News podał, że Krawczyk był hospitalizowany ze względu na choroby towarzyszące.

W sobotę piosenkarz opuścił szpital. We wpisie na Facebooku cieszył się z powrotu do domu, gdzie z żoną wspólnie spędzili Wielkanoc.

"Zarówno w sobotę jak i w niedzielę był w dobrej formie" - opowiada w "Super Expressie" Andrzej Kosmala. Pogorszenie stanu przyszło w poniedziałek rano.



"Krzysztof tracił przytomność. Z minuty na minutę było coraz gorzej. Na koniec nie było z nim kontaktu, był nieświadomy" - dodaje Kosmala.

Krzysztof Krawczyk (1946 - 2021)

Ewa Krawczyk wezwała do męża pogotowie, które zabrało go do szpitala Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tam zmarł w godzinach popołudniowych.



"Krawczyk miał kilka chorób współistniejących. Od pewnego czasu miał problemy z sercem, a dokładnie migotanie przedsionków. Miał również problemy z płucami i oddychaniem. Ewa jest w szoku. Wierzyła, że Krzysztof wróci do zdrowia" - mówi ze smutkiem Kosmala.

Trubadurzy razem ze Skaldami i Czerwonymi Gitarami zaliczani byli do najważniejszych grup bigbitowych. Formacja postała w 1963 r. w Łodzi, a dwa lata później odniosła pierwszy poważny sukces, zgarniając nagrodę za debiut na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na zdjęciu koncert jubileuszowy Trubadurów "Stuknęło nam 50 lat" w Łodzi - 2017 r. Prowadząca koncert prezenterka TVP Anna Popek, Sławomir Kowalewski i Krzysztof Krawczyk.