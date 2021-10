Krzysztof Krawczyk Junior zaprasza do udziału w teledysku do piosenki "Tato"

Krzysztof Igor Krawczyk zaprasza po raz kolejny na plan zdjęciowy teledysku do piosenki "Tato", którą zadedykował swojemu ojcu Krzysztofowi Krawczykowi, który zmarł 5 kwietnia 2021 roku.

Wszyscy, którzy chcieliby wystąpić w teledysku, zaproszeni są w sobotę 2 października 2021 roku na ulicę Piotrkowską w Łodzi.



W muzycznej drodze Krzysztofa Igora Krawczyka juniora wspiera Marian Lichtman, perkusista grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk. Oprócz piosenki "Tato", artyści planują już kolejne utwory i mają nadzieję, że staną się one przebojami.



Reklama

Wideo Krzysztof Krawczyk Junior & Marian Lichtman - Backstage utworu "DLA MOJEGO TATY" - Kulisy filmowania

Krzysztof Igor Krawczyk junior - kiedy premiera piosenki "Tato"?

"Tato" to pierwsza część zapowiadanego dyptyku - Krzysztof junior planuje wydać także utwór poświęcony swojej mamie - zmarłej w marcu 2011 r. Halinie Żytkowiak (była wokalistką w grupach Trubadurzy, Tarpany i Amazonki). Trzecia piosenka ma być zatytułowana "Dziękuję bardzo" i być podziękowaniem dla wszystkich, którzy wpierają karierę Krzysztofa Igora.

10 lat od śmierci Haliny Żytkowiak. Miała burzliwe życie 1 / 4 Kiedy zespół Trubadurzy opuścił Ryszard Poznakowski, do współpracy zaproszona została Halina Żytkowiak. Czekało ją trudne zadanie: nie tylko śpiewała, ale i grała na różnych instrumentach. Wcześniej występowała w Tarpanach i Amazonkach. Najsłynniejszym przebojem, jaki nagrała Żytkowiak z nowym zespołem, była piosenka "Będziesz ty", zaśpiewana - jakżeby inaczej - w duecie z Krzysztofem Krawczykiem. Z Trubadurami zdobywała nagrody na festiwalach w Opolu i w Kołobrzegu, zarejestrowała wiele nagrań radiowych, nagrywała płyty. Źródło: Agencja FORUM Autor: Aleksander Jalosiński udostępnij

Piosenką "Tato" (za tekst odpowiada Krzysztof Igor Krawczyk, za muzykę Marian Lichtman) postanowił oddać hołd zmarłemu ojcu.

"A mogło tato piękniej być, za mało ciebie miałem. Co było, to nie liczy się mój tato. A w sobie dużo siły mam, ja wielbię ciebie tato. Kiedy spotkamy się, wybaczymy sobie, mój kochany tato" - to refren utworu ( sprawdź! ).

Krzysztof Krawczyk: 75. urodziny "Polskiego Elvisa" 1 / 12 Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach. Obdarzony barytonowym głosem już od młodzieńczych lat wyróżniał się wokalnie na tle swoich kolegów. Jego ojciec, January, był śpiewakiem operowym, a matka - Lucyna - aktorką. Źródło: Agencja FORUM Autor: Lech Pempel udostępnij

Krzysztof Krawczyk nie żyje

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty ( sprawdź! ) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu. Andrzej Kosmala w rozmowie z Polsat News powiedział, że Krzysztof Krawczyk zasłabł w domu 5 kwietnia i trafił do jednego ze szpitali w Łodzi.

W drugiej połowie marca wokalista informował na swoim Facebooku, że jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala. Kolejne informacje o stanie zdrowia gwiazdora wychodziły już od jego żony Ewy Krawczyk oraz menedżera Andrzeja Kosmali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Pożegnanie Krzysztofa Krawczyka Polsat News