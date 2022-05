Krzysztof Krawczyk junior pojawia się w mediach częściej, niż kiedykolwiek przedtem. Jego medialne wypowiedzi dotyczą głównie relacji z jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy, Krzysztofem Krawczykiem, który zmarł w kwietniu 2021 roku.

Rozwija się także kariera muzyczna Krzysztofa Igora Krawczyka. W muzycznej drodze wspiera go Marian Lichtman, perkusista grupy Trubadurzy, w której pierwsze kroki stawiał Krzysztof Krawczyk. Wspólnie wypuścili już zadedykowany ojcu wokalisty utwór "Tato".

Teledysk był nagrywany na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Wystąpili w nim fani młodego wokalisty oraz jego ojca.

Reklama

"Tato" była pierwszą częścią zapowiadanego dyptyku - Krzysztof junior już po premierze piosenki zapowiedział wydanie utworu poświęconemu swojej mamie - zmarłej w marcu 2011 r. Halinie Żytkowiak (była wokalistką w grupach Trubadurzy, Tarpany i Amazonki). Utwór ukazał się 26 maja 2022 roku, na Dzień Matki.

Clip Krzysztof Igor Krawczyk TATO

Sprawdź tekst do utworu "Tato" w serwisie Tekściory.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk junior i Marian Lichtman o występie na Festiwalu Weselnych Przebojów Mrągowo 2021 INTERIA.PL

Krzysztof Igor Krawczyk na Dzień Matki

Piosenkę "Mamo" Krzysztof Igor również przygotował razem z Marianem Lichtmanem, który odpowiada za muzykę. Tekst piosenki napisał Lichtman do spółki z Maciejem Górskim.

"Zawsze byłaś mamo przy mnie blisko / I dziękuję bogu, że cię mam" - śpiewa w piosence Krzysztof Igor Krawczyk.

Clip Krzysztof Igor Krawczyk Mamo

Sprawdź tekst piosenki "Mamo" w serwisie Tekściory!

"Piosenkę 'Mamo' dedykujemy wszystkim Mamom na całym świecie" - pisze na Facebooku Lichtman.

Krzysztof Igor Krawczyk i Marian Lichtman - nowa piosenka! Kiedy premiera "Dziękuję bardzo"?

W międzyczasie na Facebooku Mariana Lichtmana pojawił się także fragment piosenki "Dziękuję Bardzo", którą Krawczyk chce podziękować wszystkim, którzy wsparli go w ostatnim czasie. Wokalista zapowiada, że premiera pełnej wersji utworu wraz z teledyskiem już wkrótce.



"Igor Krawczyk 'Dziękuje bardzo' za wsparcie. Wkrótce teledysk, te nutki to dla was" - napisał muzyk na Facebooku.



Za muzykę odpowiada właśnie Lichtman, który zaśpiewał w piosence także chórki, natomiast słowa napisał Jarosław Dziemian.



"Dziękuję bardzo / Tyle chcę powiedzieć / Dziękuję bardzo / Idę wciąż przed siebie" - śpiewa Krzysztof Igor Krawczyk.