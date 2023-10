Podczas czwartkowej uroczystości w Teatrze Starym w Lublinie Krzysztof Cugowski podkreślił, że jest urodzonym lublinianinem.

"Miałem oczywiście różne okazje, żeby zamieszkać w innym mieście, ale tego nigdy nie zrobiłem. Pozostaje mi mieć nadzieję, że opatrzność utrzyma mnie jeszcze jakiś czas na tym świecie i będę mógł występować dla państwa. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dostałem tę nagrodę" - powiedział muzyk.

Prezydent Lublina zwrócił uwagę, że Krzysztof Cugowski jest wybitną postacią kultury lubelskiej.



"Jest świetnym ambasadorem Lublina i województwa lubelskiego dzięki swojemu przywiązaniu do miasta, życzliwości do miejsca urodzenia, a z drugiej strony dzięki świetnemu repertuarowi i dorobku. Jak przypomnimy sobie historię Krzysztofa Cugowskiego i historię naszego miasta, to szły one w parze" - zauważył Krzysztof Żuk.

Kim jest Krzysztof Cugowski?

Krzysztof Cugowski urodził się w 1950 r. Lublinie. Wykształcenie muzyczne uzyskał w klasie fortepianu w szkole muzycznej, a następnie w Liceum Muzycznym w Lublinie. W 1969 r. założył zespół rockowy Prompter's Box - Budka Suflera. Od 1983 r. do 2014 r., do czasu zakończenia działalności zespołu, współpracował z Budką Suflera, koncertując w Polsce i za granicą.



Ma w swoim muzycznym dorobku 12 albumów studyjnych, 4 koncertowe i 5 składanek. Wśród nich jest płyta "Nic nie boli tak jak życie", która sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, tym samym ustanawiając nadal niepobity rekord sprzedażowy polskiej fonografii.

Koncertował w najbardziej prestiżowych miejscach na całym świecie, m.in. w 1999 r. Budka Suflera wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku, a w 2004 r. w studiu Village Recorders w Los Angeles nagrała część utworów na płytę "Jest".

W 2020 r., kiedy artysta obchodził podwójny jubileusz 50-lecia pracy artystycznej i 70. urodzin, ukazał się podwójny album "50/70 Moje najważniejsze" z wyborem nagranych na nowo utworów Krzysztofa Cugowskiego z 50 lat działalności muzycznej.



Artysta został nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury, złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Od lat Krzysztof Cugowski jest zaangażowany w liczne akcje charytatywne i społeczne.



Pod koniec maja br. miejscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania mu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina. W tym gronie są m.in.: Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. arcybiskup Bolesław Pylak, św. Jan Paweł II, ks. infułat Grzegorz Pawłowski, o. Ludwik Wiśniewski, ks. prof. Andrzej Szostek, Tomasz Wójtowicz i Juliusz Machulski.