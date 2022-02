Były wokalista Budki Suflera ( posłuchaj! ) oraz nowy juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" otrzymał wyjątkowe wyróżnienie.

5 lutego 2022 roku odbyła się uroczysta Gala Graduacji Absolwentów studiów MBA Collegium Humanum. Wydarzenie odbyło się w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie.



Podczas uroczystości Krzysztof Cugowski otrzymał tytuł Profesora Honorowego Collegium Humanum.



"Jestem zaszczycony, dziękuję" - napisał na Instagramie Cugowski, który zaprezentował także zdjęcia z Gali, na której zaprezentował się w uroczystej todze.



Wyróżnienie zarezerwowanie jest dla wybitnych osobistości życia społecznego, kulturalnego i naukowego. Wcześniej otrzymali je m.in. prezydent Czech Vaclav Klaus i Andrzej Kraśnicki - prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.



Podczas ceremonii wokaliście towarzyszył jego syn, Piotr Cugowski.



Krzysztof Cugowski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Szykują się zmiany w składzie jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



Gromee poinformował oficjalnie, że będzie chciał skupić się na domowych i muzycznych obowiązkach - wkrótce znów zostanie tatą.

"Właśnie teraz w okresie nagrań do 16. edycji TTBZ spodziewamy się trzeciego członka Rodziny. Resumując mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Chcę spędzić każdą możliwą chwilę z Sarą, Franiem i Helenką, czekając na narodziny... Już za Wami tęsknie! Trzymam kciuki za wszystkich! Trzymam kciuki za nowego członka jury i kibicuję!" - pisał Gromee [pisownia oryg.].

Obok Małgorzaty Walewskiej, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej zasiądzie posiadacz jednego z najsilniejszych głosów w naszym kraju.



"Chciałem uprzejmie zawiadomić państwa, że będę jurorem w popularnym programie 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo". To, co mnie czeka, jest dla mnie wielką zagadką i nie ukrywam, że bardzo się tego obawiam, ale biorąc pod uwagę to, że mam dosyć duże doświadczenie ogólne, to myślę, że jakoś sobie dam radę" - mówi były wokalista Budki Suflera.

"Pozostaje mi zaprosić państwa do programu i patrzeć, czy robię duże błędy" - słyszymy w nagraniu.



Z decyzji cieszą się fani programu i muzyka, który jest jednym z najbardziej cenionych wokalistów w historii polskiej sceny. Syn Cugowskiego, Chris Cugowski występował w poprzedniej edycji programu, w której zajął 6. miejsce. W nowej odsłonie programu swój talent prezentować będą Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor, Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz, Andrzej Kozłowski i Danzel.

