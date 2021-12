"Jest taki samotny dom" to singel promujący debiutancki album Budki Suflera - "Cień wielkiej góry". Płyta z 1975 r. zaliczana jest do klasyki polskiego rocka, a wspomniany utwór jest jednym z największych przebojów grupy. Autorami nagrania są nieżyjący już klawiszowiec Romuald Lipko i wokalista Krzysztof Cugowski (muzyka) oraz Adam Sikorski (tekst).

Podczas poniedziałkowego koncertu "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" Krzysztof Cugowski wykonał "Jest taki samotny dom" w duecie ze swoim najmłodszym synem - Chrisem Cugowskim.

"Stres może nie, bardziej ekscytacja, bo to rzeczywiście będzie coś fajnego i ciekawego. Na antenie tak oficjalnie to będzie pierwszy raz, kiedy śpiewam z ojcem, ale nie ostatni na pewno" - mówił przed występem Chris Cugowski w rozmowie z Polsat News.

23-letni Chris Cugowski to syn Krzysztofa z jego drugiego małżeństwa z Joanną. Najmłodszy z braci zaliczył wokalny epizod na płycie "Cugowscy" ( posłuchaj singla! ), jednak od pewnego czasu wiadomo, że jego największą pasją jest aktorstwo.

Na co dzień Krzysztof Cugowski jr. studiuje aktorstwo na uczelni w Winchester. Tam przedstawia się jako Chris Cugowski. W marcu 2020 r. najmłodszy syn wokalisty przyjechał do Polski, by nie spędzać izolacji z dala od rodziny. We wrześniu jednak postanowił, że wróci do Anglii.

Szersza publiczność poznała go jesienią tego roku, gdy pojawił się w najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. W 15. serii zajął ostatecznie szóste miejsce, wygrywając dwa odcinki jako Axl Rose z Guns N' Roses i Damiano David z zespołu Maneskin.



Chris Cugowski utrzymuje się samodzielnie. "Syn pracuje w bardzo eleganckim sklepie z garniturami, marynarkami, koszulami i dodatkami. Na całym świecie młodzi ludzie, którzy studiują, coś robią. Byłoby za pięknie, gdyby wszyscy mieli od razu wszystko. My się cieszymy z żoną, bo dzięki temu on ma szacunek dla pieniądza i wie, jak wygląda praca" - mówił dumny ojciec w wywiadzie dla "Faktu".

Przyrodnimi braćmi Chrisa są dobrze znani na muzycznej scenie Piotr Cugowski i Wojciech Cugowski, którzy współtworzyli zespół Bracia, by obecnie zająć się swoimi solowymi karierami.



Cugowski junior nie krył, że bracia byli dla niego inspiracją, ale nie chciał, być "kolejnym bratem, który poszedł w muzykę". "To byłoby pójście na łatwiznę. Dlatego pomyślałem, że chcę zrobić coś innego. Bracia mi pokazywali, że się da i można dobić swego nawet pod presją" - komentował.

Chris ma za sobą już pierwszą poważną rolę aktorską. Wystąpił w serialu "Bridgertonowie", realizowanym przez Netflixa.