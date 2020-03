Krzysztof Cugowski i dwupłytowy album "50/70. Moje najważniejsze" na 70. urodziny

3 kwietnia do sprzedaży trafi zapowiadana już przez nas podwójna płyta "50/70. Moje najważniejsze" Krzysztofa Cugowskiego.

Krzysztof Cugowski szykuje podwójny jubileusz /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Krzysztof Cugowski w tym roku obchodzi podwójny jubileusz - 70. urodziny (30 maja) i 50-lecie swojej pracy artystycznej.

Z tej okazji wokalista prezentuje dwupłytowy album "50/70. Moje najważniejsze" - zbiór ulubionych piosenek śpiewanych przez pięć dekad muzycznej kariery.

"Z przeżytych 70 lat, 50 spędziłem bliżej lub dalej sceny. Nagrałem kilkadziesiąt płyt lepszych i gorszych. Grałem z niezliczoną rzeszą muzyków lepszych i gorszych. Ale... nie żałuję niczego (...). Jestem spełnionym człowiekiem i artystą..." - mówi były frontman Budki Suflera.

Pierwsza płyta zawiera 14 utworów w nowych aranżacjach - te, które Krzysztof Cugowski ukochał szczególnie, które najmocniej zapadły mu w serce.

Druga płyta to zapis koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów, który odbył się w 2018 roku w Radiu Lublin.

Grupę tworzą doświadczeni muzycy: gitarzysta Jacek Królik (m.in. eks-Brathanki, Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Chłopcy z Placu Broni), ceniony kontrabasista jazzowy Robert Kubiszyn, grający na klawiszach Tomasz Kałwak (m.in. Bracia, Dorota Miśkiewicz) i perkusista Cezary Konrad (m.in. Ana Maria Jopek, Grzegorz Turnau, Włodek Pawlik Trio).

Oto szczegóły płyty "50/70. Moje najważniejsze":

1. "Blues George'a Maxwella"

2. "Twoja łza"

3. "Głodny"

4. "Demony Wojny"

5. "Nowa wieża Babel"

6. "Woskowe dusze"

7. "Zostać w tobie"

8. "Przebudzenie"

9. "Wielki kpiarz"

10. "I tylko gwiazda - blask jej znikomy"

11. "Wino, śpiew i łzy"

12. "Fraszka dla Staszka"

13. "Zamiast kołysanki"

14. "Lubię ten stary obraz"

"50/70. The best of - live":



1. "Intro"

2. "Sen o dolinie"

3. "Geniusz blues"

4. "Noc nad Norwidem"

5. "Twoje radio"

6. "Cisza jak ta"

7. "Ratujmy co się da"

8. "Kluski postraszone oranżadą"

9. "Pieśń niepokorna"

10. "Młode lwy"

11. "Memu miastu na do widzenia"

12. "Jest taki samotny dom"

13. "Cień wielkiej góry"

14. "Krzysztof Cugowski dziękuje".