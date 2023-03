Album "Live At Rock Pogoria" to zapis koncertu podczas zeszłorocznego festiwalu Rock Pogoria w Dąbrowie Górniczej.

"To rzecz absolutnie spontaniczna. Na początku września 2022 roku zagraliśmy razem z zespołem Kult na festiwalu Rock Pogoria w moim rodzinnym mieście, w Dąbrowie Górniczej. Pomimo świadomości, że gramy u siebie, nie mieliśmy pojęcia, że nasz koncert tak dobrze wypadnie i że zostaniemy tak rewelacyjnie przyjęci przez publiczność" - opowiada Piotr Brzychcy, gitarzysta i lider śląskiej formacji.

Kruk wsparty przez Wojtka Cugowskiego (wokal, gitara) wykonał wówczas z całości materiał z ich wspólnej płyty "Be There" z kwietnia 2021 r. plus kilka utworów z repertuaru Deep Purple .



"Dzień po koncercie, gdy te wszystkie emocje jeszcze nie opadły, zadzwonił do mnie nasz realizator Olek Boroń z hasłem - nagrałem cały ten koncert, odsłuchałem go i uważam, że powinniśmy to wydać w formie albumu koncertowego. Poczułem, że ten pomysł jest znacznie ciekawszy od tego, gdybyśmy się przygotowywali przez długi czas i wyszli na scenę ze świadomością, że nagrywamy. Dlatego jesteśmy maksymalnie autentyczni na tym nagraniu, a radość jaką w sobie mamy grając, wręcz wylewa się z głośników" - cieszy się Piotr Brzychcy.

"Ogromną motywacją i inspiracją przy pracy nad tym albumem była też wiadomość, a później świadomość, że w czerwcu będziemy dzielić scenę z Deep Purple, Nazareth i Jornem . Od dziecka byłem fanem albumów koncertowych dlatego tym bardziej cieszę się, że wydajemy coś takiego z Krukiem" - dodaje gitarzysta.

Z pomysłu wydania koncertowego albumu zadowolony jest także Wojtek Cugowski.

"Współpraca z zespołem Kruk jest dla mnie czystą przyjemnością, zarówno muzycznie jak i na poziomie koleżeńskim. Jest też wielką przygodą pod względem wokalnym, wyzwaniem z którym za każdym razem staram się wyjść obronną ręką. Płyta studyjna jest już dwa lata za nami, kwestią czasu było więc wydanie albumu koncertowego. Ten band brzmi najlepiej właśnie w takim środowisku: na żywo na scenie".

"Cieszę się, że Piotrek Brzychcy pozwolił mi także grać na gitarze, choć z pewnością nie była to dla niego łatwa decyzja, biorąc pod uwagę, że od początku działalności Kruka był jego jedynym gitarzystą. I zapewniam: w dalszym ciągu tak jest i tak pozostanie. Ja w tym znakomitym składzie pozostaję gitarzystą wspomagającym, moim zadaniem jest nie przeszkadzać Piotrkowi i podejść z szacunkiem do historii i dorobku zespołu. Mam nadzieję, że to słychać na niniejszym nagraniu. To był dla mnie jeden z najpiękniejszych wieczorów koncertowych, będę wracał chętnie do tej rejestracji, choć z zasady rzadko słucham swoich własnych nagrań" - mówi Wojtek Cugowski.



Nad warstwą graficzną płyty pracował Daniel Kuciński w oparciu o grafikę festiwalu Rock Pogoria.

Kruk & Wojtek Cugowski - "Live At Rock Pogoria" (tracklista):

1. "Intro"

2. "Made Of Stone"

3. "Hungry For Revenge"

4. "Anya"

5. "Be There (If You Want To)"

6. "To Those In Power"

7. "The Gypsy"

8. "The Invisible Enemy"

9. "Dark Broken Souls"

10. "Prayer Of The Unbeliever (Mother Mary)"

11. "Rat Race"

12. "Highway Star".

