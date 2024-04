Zespół The Rasmus ( sprawdź ) tworzy czterech muzyków z Helsinek: Lauri Ylönen (wokalista i autor tekstów), Pauli Rantasalmi (gitarzysta), Eero Heinonen (basista) i Aki Markus Hakala (perkusista). Największy rozgłos dał grupie dopiero piąty krążek, pt. "Dead Letters", który w Polsce ukazał się w sierpniu 2003 r. Płyta zawierała 10 kompozycji utrzymanych w typowym dla zespołu klimacie - melodyjnego, nastrojowego, trochę melancholijnego rocka, z mocnym podkładem gitarowym i silnym wokalem.

Pierwszym singlem promującym album był "In the Shadows", który szybko okazał się wielkim hitem i do dziś jest największym przebojem zespołu. Grupa zasłynęła także ze względu na charakterystyczny styl wokalisty Lauri Ylönena, który mocno się malował oraz wczepiał krucze pióra we włosy. Muzyk szybko stał się idolem nastolatków w Polsce i na całym świecie.

Lauri Ylönen i początki jego kariery

Lauri Ylönen urodził się i wychowywał w Helsinkach. Już od najmłodszych lat był związany z muzyką - uczył się gry na fortepianie, jednak szybko zamienił instrument na gitarę klasyczną. Siostra zachęciła go do podjęcia prób śpiewania. Gdy uczęszczał do liceum, razem z kolegami postanowili założyć zespół, który ostatecznie przyjął nazwę The Rasmus. Wokalista miał wtedy zaledwie 15 lat, a już zdecydował się na rzucenie szkoły. Nauka przeszkadzała mu w karierze muzycznej i próbach z zespołem.

Na największy sukces grupa The Rasmus musiała poczekać aż do 2003 r. Wtedy to, dzięki singlowi "In the Shadows", trafili na listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w różnych innych zakątkach świata. Kolejne single zespołu nie odnosiły już tak ogromnych sukcesów. Kilka lat później - w 2008 r. - fińska grupa postanowiła zrobić sobie przerwę od wspólnego tworzenia.

Zdjęcie Zespół The Rasmus / Victor Chavez

Kariera solowa lidera The Rasmus

W tym czasie Lauri zajął się swoją karierą solową. W 2011 r. uszom słuchaczy ukazała się jego solowa płyta "New World". Znacznie odbiegała od tego, co wokalista nagrywał z zespołem. Album utrzymany był bowiem w stylu electropop.

Lauri miał okazję współpracować z wieloma muzykami nad pojedynczymi piosenkami. Najbardziej znana jest jego kolaboracja z Apocalypticą, z którą stworzył utwór "Life burns". Próbował swoich sił także jako producent muzyczny.

W styczniu 2022 r. The Rasmus poinformowali fanów, że wracają z nową piosenką "Jezebel", którą Lauri napisał wspólnie z Desmond Child. "'Jezebel' to hołd dla silnych współczesnych kobiet, które panują nad swoim ciałem, nad swoją zmysłowością i seksualnością i które walczą o równe prawa" - wypowiadał się wokalista. Grupa wzięła udział w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji, reprezentując tym mocnym utworem Finlandię.

Wideo The Rasmus - Jezebel - Finland 🇫🇮 - National Final Performance - Eurovision 2022

Życie prywatne Lauriego Ylönena

Od 2004 roku Lauri był związany z jedną z wokalistek fińskiego zespołu PMMP - Paulą Vesalą. Para bardzo ceniła sobie prywatność i rzadko pokazywała się razem publicznie. W 2008 r. urodził im się syn. Całą rodziną przeprowadzili się do Los Angeles. W 2016 r., po 12 latach bycia razem, ogłosili w mediach swój rozwód.

Obecnie Lauri związany jest z Katriiną Mikkolą. Modelka jest dużo młodsza od muzyka - dzieli ich siedem lat różnicy. Para mieszka razem w USA i wychowuje dwójkę dzieci.