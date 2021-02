Król i teledysk "Tak jak ty": Historia pewnego robala

9 kwietnia ukaże się szósty solowy album Króla. Pierwszą zapowiedzią płyty "Dziękuję" jest utwór "Tak jak ty".

Błażej Król szykuje nowy album AKPA

"Zanim zacznę dziękować chcę Was przeprosić, że musieliście tym razem czekać trochę dłużej na mój album... SORRY! Oprócz kilku super akcji było też momentami kiepsko... nie muszę tłumaczyć co się wydarzyło w 2020... Ale już jestem! i chcę Wam podziękować..." - zapowiada Błażej Król.

Do tej pory Król regularnie co roku wypuszczał swoje płyty. W 2020 r. wokalista otrzymał m.in. Paszport "Polityki" i Fryderyka, a razem z Darią Zawiałow i Igo przejął kierownictwo nad projektem Męskie Granie Orkiestra 2020.

Teraz pojawiła się pierwsza zapowiedź nowego albumu "Dziękuję". Mowa o utworze "Tak jak ty", do którego powstał teledysk nakręcony przez Przemka Dzienisa we współpracy ze studiem Human Ark oraz firmą Film Produkcja. Opowiada on historię pewnego robala...

Na nowej płycie pojawi się aż 18 utworów. Ponadto dla zamawiających w preorderze artysta przygotował niespodziankę w postaci dodatkowego utworu, który nie będzie dostępny nigdzie indziej.

