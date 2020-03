Kristian Kostov i teledysk "Honest": Historia zdrady od reprezentanta Bułgarii na Eurowizję 2017

Do sieci trafił teledysk do singla "Honest" Kristiana Kostova, reprezentanta Bułgarii na Eurowizję 2017 (zajął wówczas drugie miejsce w konkursie).

Kristian Kostov prezentuje nowy teledysk /MICHAEL CAMPANELLA/WireImage /Getty Images

Niespełna 20-letni Kristian Kostov (okrągłe urodziny będzie obchodzić 15 marca) to bułgarsko-rosyjski wokalista, który zasłynął m.in. dzięki występom w rosyjskiej edycji "The Voice Kids" i bułgarskiej odsłonie "X Factor". W 2017 roku z utworem "Beautiful Mess" zajął 2. miejsce w odbywającym się na Ukrainie konkursie Eurowizji jako reprezentant Bułgarii.

Wideo Kristian Kostov - Beautiful Mess (Bulgaria) LIVE at the second Semi-Final

Wokalista ma na koncie także m.in. duet z Roksaną Węgiel - utwór "Live It Up" w ramach projektu producenta B-OK.

Teraz w singlu "Honest" Kostov łączy pasję do komponowania i fotografii.



"Bardzo chcę, by ludzie, słuchając moich piosenek, mogli powiedzieć: 'Tak, też przez coś takiego przechodziłem'. Obecnie lubię mówić o rzeczach, do których wiele osób może się odnieść. Według mnie to dobry sposób do nawiązania rozmowy" - opowiada.

"Honest" to historia zdrady, książkowego zerwania z twistem - bohater nie chce być ofiarą. Utwór powstał w Szwecji.