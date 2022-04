Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B i Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover").

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krist Van D You Are The One

Posłuchaj utworu "You Are The One" w serwisie Teksciory.pl!

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

Reklama

Poprzedni utwór "Run Away" wydany przez hiszpańską wytwórnię Blanco Y Negro trafił m.in. na playlisty stacji radiowych i TV w Polsce, Hiszpanii, Ameryce Południowej, także w Rosji, krajach WNP i bałtyckich, gdzie zagrany został w ponad 80 stacjach radiowych. Dużą sympatię zyskał również w Serbii (skąd pochodzi wokalistka - Mina Joksimović).



Nowy singel "Not The One" utrzymany jest w klimatach klubowych z lekką domieszką popu.

"Teledysk jak i piosenka opowiada o sytuacji życiowej, którą doświadczyło wielu z nas; o zranionych i nieszczerych uczuciach. Przedstawia historię, którą większość spotyka w swoich związkach, kiedy to nie jest się tą jedyną - wymarzoną osobą dla partnera. Niestety współczesne związki są często jednostronne gdzie wielu z nas boi się szczerości i wyznania prawdziwych uczuć" - czytamy.

Clip Krist Van D Not The One