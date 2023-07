"Zabieram was na wakacje do Kalifornii" - napisał Krist Van D przy teledysku "California".

Tym razem producent i DJ połączył siły z wokalistą, przedstawicielem młodego pokolenia operującym pseudonimem Dereal. Swój wkład wokalny zaznaczył również młody wokalista Jvry, którego głos słychać w drugiej zwrotce piosenki.

"California" to wakacyjny numer w klimacie imprezowym. Inspiracją Dereala do napisania tekstu był zbiór doświadczeń towarzyszących mu w okresie wakacyjnych wyjazdów i spotkań ze znajomymi.

"Chciałbym, aby 'California' wprawiała wszystkich w pozytywny letni nastrój i wyzwalała u ludzi wyłącznie dobre wibracje" - mówi Krist.

Dereal dodaje: "Od dłuższego czasu chodziło za mną połączenie rymów w uniwersalnym klimacie, aby niezależnie od wieku odsłuch utworu był przyjemny. Mam nadzieje, że uda nam się chociaż na kilka minut przenieść słuchacza w krainę emocji tego lata i moich marzeń".

Kim jest Krist Van D?

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B, Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover") czy Niles Mason (wokalista z utworu "Louder Than Words" David Guetty & Afrojacka).

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

