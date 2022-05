Krisiun ogłasza śmierć słońca (nowa płyta "Mortem Solis")

Pierwszy od czterech lat album Aleksa Camargo (bas / woakl), Maksa Kolesne (perkusja) i Moysesa Kolesne (gitara), trzech braci tworzących Krisiun, zarejestrowano w Family Mob Studio w Sao Paulo. Miks i mastering "Mortem Solis" (łac. śmierć słońca) wykonał amerykański producent Mark Lewis (m.in. Kataklysm, Deicide, The Black Dahlia Murder) w studiu Audiohammer w Nashville w stanie Tennessee. Autorem okładki 12. longplaya Krisiun jest uznany rodzimy artysta Marcelo Vasco.

Nowa płyta podopiecznych niemieckiej Century Media Records trafi na rynek 29 lipca. Materiał dostępny będzie w wersji winylowej, cyfrowo oraz w edycji CD (w tym limitowany digipack wzbogacony o utwór "Death Of The Sun").

Dodajmy, że Krisiun zobaczymy 2 listopada w poznańskim klubie U Bazyla w ramach wspólnej trasy po Europie w towarzystwie amerykańskiego Nile.

Pierwszym singlem promującym nowy album Brazylijczyków jest numer "Serpent Messiah". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Mortem Solis":

1. "Sworn Enemies"

2. "Serpent Messiah"

3. "Swords Into Flesh"

4. "Necronomical"

5. "Tomb Of The Nameless"

6. "Dawn Sun Carnage"

7. "Temple Of The Abattoir"

8. "War Blood Hammer"

9. "As Angels Burn"

10. "Worm God".