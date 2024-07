"Krakowski spleen", "Sie ściemnia" – Legendarne przeboje Maanamu, które musisz znać

Maanam to ikona polskiego rocka, której przeboje towarzyszyły Polakom przez dekady. Kora i Maanam stworzyli niezapomniane utwory, które stały się symbolami różnych okresów w historii Polski. Ich muzyka, pełna emocji i zaangażowania, przetrwała próbę czasu, stając się częścią narodowego dziedzictwa muzycznego.

"Boskie Buenos" to przebój, który zadebiutował podczas pierwszego koncertu Maanamu na festiwalu w Opolu w 1980 roku. Było to pierwsze uderzenie nowej fali w polskim mainstreamie - energetyczne i wyraziste. Utwór, będący pierwszym singlem Maanamu, natychmiast zdobył popularność, a zespół stał się rozpoznawalny w całym kraju.

Pierwszy numer jeden Maanamu na liście przebojów radiowej Trójki pochodzi z albumu "O!", który okazał się niezwykle przebojowy. W 1982 roku Maanam zagrał około 400 koncertów halowych. Na tej płycie znalazły się również nagrania z udziałem znakomitego trębacza Tomasza Stańki , co dodatkowo podniosło jej wartość artystyczną.

"Parada słoni i róża" to utwór, który przyniósł Korze problemy z cenzurą. Słonie i pustynia w tekście zostały zinterpretowane jako metafora wojny Związku Radzieckiego z Afganistanem. Choć to interpretacja absurdalna, pokazuje, jak artystyczne wizje mogą być odbierane w kontekście politycznym.

To jeden z największych przebojów Maanamu, zawierający jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów gitarowych w historii polskiego rocka. Utwór w reggae'owym klimacie stał się ikoną polskiej muzyki, a jego frazy były wykorzystywane przez hiphopowców, co świadczy o jego trwałym wpływie na kolejne pokolenia.

Wydany w 1989 roku album "Sie ściemnia" przyniósł Maanamowi międzynarodową rozpoznawalność. Koncerty w Berlinie Zachodnim i Londynie oraz wywiady w brytyjskich stacjach radiowych, w tym BBC, uczyniły z teledysku do "Sie ściemnia" ulubiony polski klip na MTV.

Piosenka dedykowana Krakowowi, która odzwierciedlała tęsknotę Kory za miastem i ludźmi. Utwór jest pełen nostalgii i osobistych odniesień, co czyni go wyjątkowym w dorobku Maanamu.

"Nic dwa razy" to adaptacja słynnego wiersza Wisławy Szymborskiej, który Kora i Marek Jackowski przekształcili w przebój. Wcześniej wiersz ten wykonywała Łucja Prus, ale to wersja Maanamu zdobyła największą popularność.

Utwór "Wieje piaskiem od strony wojny" to wyraz pacyfistycznych przekonań Kory. Teledysk do tej piosenki wykorzystał animację Piotra Dumały, co podkreśliło jej artystyczny charakter i głębokie przesłanie.