Kovalczyk przerabia Grzegorza Ciechowskiego: Nowa płyta "Piosenki Mistrza"

Do sklepów trafiła płyta "Piosenki Mistrza", na której z utworami Grzegorza Ciechowskiego zmierzył się Kovalczyk (finalisty trzeciej edycji "Idola").

Czwartą płytę Kovalczyka zapowiada nowa wersja przeboju "Nie pytaj o Polskę".

Płyta "Piosenki Mistrza" zawiera utwory autorstwa Grzegorza Ciechowskiego w nowych elektronicznych aranżacjach.

Kovalczyk, tworząc zestaw dziewięciu utworów, postarał się uniknąć ich nadinterpretacji - choć zmienił znane nam aranżacje, to zadbał o ich rozpoznawalność.



"Większość piosenek, które usłyszymy na tej kompilacji, pomimo upływu czasu nadal nie straciły swojego aktualnego przekazu. Z utworami tymi, w uwspółcześnionej formie muzycznej, mogą na nowo identyfikować się młode pokolenia Polaków. Było to moim celem, jak i kluczem, którym się kierowałem przy wyborze utworów na tę płytę" - podkreśla wokalista.

Oto szczegóły trasy promującej płytę "Piosenki Mistrza":



20.10 - Wrocław, Stary Klasztor

25.10 - Poznań, Blue Note Poznań

26.10 - Lublin, Klub 30 Lublin

17.11 - Łódź, Scenografia

6.12 - Warszawa, Basen Artystyczny WOK

14.12 - Radom, Klub Strefa G2.

Kovalczyk będzie też podpisywał najnowszą płytę:

19.10 - Wrocław, Empik Renoma, godz. 16:00

21.10 - Katowice, Empik Silesia, godz. 18:30.

Oto szczegóły płyty "Piosenki Mistrza":



1. "Raz na milion lat"

2. "Mamona"

3. "Telefony"

4. "Nie pytaj o Polskę"

5. "Kombinat"

6. "Zapytaj mnie, czy Cię kocham"

7. "Biała flaga"

8. "Tak...Tak...To ja"

9. "Śmierć na pięć".

Pseudonimem Kovalczyk posługuje się producent, kompozytor i wokalista Paweł Kowalczyk, którego szersza publiczność może pamiętać jako finalistę trzeciej edycji programu "Idol" (przełom 2003 i 2004 r.). Zajął wówczas trzecie miejsce ustępując tylko Monice Brodce i zapomnianemu już dziś Kubie Kęsemu.



Jest też autorem funky-jazzowego albumu "Kovalczyk Big Band Project", który został zarejestrowany metodą analogową na żywo, z udziałem najlepszych polskich muzyków jazzowych (m.in. Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, Robert Luty, Paweł "Herbi" Tomaszewski).

Clip