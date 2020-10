Korpiklaani: Album "Jylhä" w 2021 roku

Folkmetalowa formacja Korpiklaani z Finlandii przygotowała nowy materiał.

"Jylhä", 11. płyta zespołu z Lahti, będzie mieć swą premierę 5 lutego 2021 roku z nalepką niemieckiej Nuclear Blast Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w dwu edycjach winylowych.

"'Jylhä' to nie tylko heavymetalowa płyta, ale i nasz najbardziej nieprzewidywalny album. Dość powiedzieć, że niektóre zawarte na nim utwory zdradzają wpływy żywiołowego punk rocka, a nawet wyluzowanych rytmów reggae, jak to ma miejsce w pierwszym singlu" - powiedział Jonne Järvelä, wokalista Korpiklaani.

Singel, o którym mowa to kompozycja "Leväluhta", do której nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Jylhä":

1. "Verikoira"

2. "Niemi"

3. "Leväluhta"

4. "Mylly"

5. "Tuuleton"

6. "Sanaton Maa"

7. "Kiuru"

8. "Miero"

9. "Pohja"

10. "Huolettomat"

11. "Anolan Aukeat"

12. "Pidot"

13. "Juuret".