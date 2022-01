Konvent: Szczegóły album "Call Down The Sun"

Podobnie jak debiut "Puritan Masochism" z 2020 roku, tak i nowy longplay czterech Dunek z Kopenhagi zarejestrowano i zmiksowano pod okiem rodzimego producenta Lasse Ballade w jego studiu w stolicy Danii.

Masteringiem drugiej płyty death / doommetalowego Konvent zajął się amerykański fachowiec Brad Boatright w swoim Audiosiege Studio w Portland w stanie Oregon.

"Call Down The Sun" będzie mieć swą premierę 11 marca w barwach austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w kilku edycjach winylowych, na kasecie oraz drogą elektroniczną.

Teledysk do nowego utworu "Grains" Konvent możecie zobaczyć poniżej:

Clip Konvent Grains

Na płycie "Call Down The Sun" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Into The Distance"

2. "Sand Is King"

3. "In The Soot"

4. "Grains"

5. "Fatamorgana"

6. "Interlude"

7. "Never Rest"

8. "Pipe Dreams"

9. "Harena".