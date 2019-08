Konrad Nawara nie żyje. Były wokalista InoRos miał 23 lata

16 sierpnia zmarł znany z grupy InoRos wokalista i muzyk Konrad Nawara. 23-latek od ponad dwóch lat walczył z chłoniakiem.

Konrad Nawara walczył z ciężką chorobą /siepomaga.pl /

Działający od 2006 r. InoRos gra szeroko rozumianą muzykę rozrywkową zainspirowaną folklorem podhalańskim, ale także muzyką folkową z całego pasma Karpat. Zespół motywy etniczne łączy z najróżniejszymi rodzajami muzyki od jazzu po pop.

Reklama

Posłuchaj piosenki "Kiedyś obiecałaś" InoRos w serwisie Tekściory.pl!

Szeroka publiczność może pamiętać grupę z drugiej edycji telewizyjnego "Must Be The Music", w którym dotarła do finału (wygrał wówczas późniejszy ksiądz Maciej Czaczyk przed metalowcami z Eris Is My Homegirl).

Przed odbywającymi się w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 InoRos z Liberem stworzyli piłkarski przebój "Czyste szaleństwo".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liber Czyste szaleństwo

Formacja wydała autorskie płyty "Dobre Yes" (2012) i "Warto było" (2014). Konrad Nawara w składzie zespołu pojawił się w 2016 r.

"...i pozostaną już tylko wspaniałe wspomnienia ze scen na których z Tobą zagraliśmy. Żegnaj i do zobaczenie po tamtej stronie" - czytamy na profilu grupy InoRos na Facebooku.

W połowie maja 2017 r. zdiagnozowano u muzyka chłoniak z dużych komórek B - DLBCL IV stopnia. Rozpoczęła się wielomiesięczna, trudna walka o życie.

Zdjęcie Konrad / siepomaga.pl /

"Wczoraj odszedł od nas śp. Konrad Nawara. Wszyscy jesteśmy pogrążeni w wielkim żalu i ciężko pogodzić się nam z wolą Ojca. Wierzymy jednak w to, że tam w niebie skąd teraz na nas spogląda jest szczęśliwy i spełniony bo jego misja na ziemi już się wykonała. Prosimy o modlitwę za jego Duszę" - poinformowali bliscy Konrada Nawary.



Po wyczerpaniu metod leczenia w Polsce udało się muzykowi dostać na nowatorskie leczenie genowe w Izraelu - CAR-T cell. Terapia jest jeszcze niedostępna w Europie i niestety bardo droga - około 1,5 miliona złotych. Dzięki pomocy dwóch fundacji udało się zebrać wymaganą kwotę w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 20 sierpnia w kościele w Olszówce, rodzinnej miejscowości Konrada Nawary.