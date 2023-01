"Cóż, to była piekielna podróż..." - zaczął swój wpis Brendon Urie. W istocie od 2005 roku, kiedy to na rynku pojawił się debiutancki album zespołu "A Fever You Can't Sweat Out" formacja przeszła wiele zmian, co i rusz żegnając kolejnych członków zespołu. W ostatnich latach Panic! At The Disco funkcjonowało już jako solowy projekt wokalisty, wspierany przez różnych muzyków zapraszanych do współpracy.

Ostatecznie po niemal dwudziestu latach na scenie Panic! At The Disco przechodzi do historii. Jak wyjaśnił Urie za tą niełatwą decyzją stoją względy osobiste i chęć poświęcenia się rodzinie, która niedługo się powiększy.

"Czasem podróż musi się skończyć, aby zaczęła się nowa. Sarah i ja spodziewamy się dziecka! Perspektywa bycia ojcem i oglądania, jak moja żona staje się matką, jest dla mnie ekscytująca. Czekam na kolejną przygodę. Mówiąc to zamierzam zakończyć pewien rozdział mojego życia i skupić swoją energię i uwagę na rodzinie, to oznacza koniec Panic! At The Disco" - wyjaśnił w opublikowanym oświadczeniu muzyk.

Artysta podziękował wszystkim za wsparcie i zaprosił do udziału w europejskiej trasie koncertowej, która ostatecznie przypieczętuje niemal 20-letnią historię zespołu. "Nie mogę się doczekać, aż zobaczę wszystkich w Europie i Wielkiej Brytanii" - zakończył swój wpis.

Zaplanowana trasa koncertowa rozpocznie się 20 lutego występem w Wiedniu. Następnie Panic! At The Disco zagra w Monachium, Hamburgu, Kolonii, Rotterdamie, Antwerpii i Paryżu. 3 marca zawładnie sceną w Glasgow. Kolejne koncerty odbędą się w Birmingham, Londynie i Manchesterze.

