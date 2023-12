Koniec "okupacji wariatów". Big Cyc z nową płytą "Wolność słowa na kartonie"

Data premiery wydawnictwa nie jest przypadkowa - 13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Do tamtych czasów Big Cyc ( posłuchaj! ) porównuje właśnie zakończone rządy Prawa i Sprawiedliwości.

"My określamy ten czas okupacją wariatów lub drugą komuną. Piosenki powstawały sukcesywnie jako nasz muzyczny krzyk protestu. Czasem są chropawe i brudne, czasem ironiczne i wściekłe. Reagowaliśmy nimi na najbardziej głośne wydarzenia tego okresu. Niewielu artystów stać było na taką odwagę" - mówią muzycy.

10 utworów na płytę "Wolność słowa na kartonie" zostało nagrane w latach 2016-2023.

"To ponury okres ośmiu lat, w którym siano nienawiść do przeciwników politycznych, cenzurowano kulturę i pluto na twórców, obniżono prestiż Polski na arenie międzynarodowej, skłócono nas z Unią Europejską, spustoszono gospodarkę, powodując gigantyczne zadłużenie i największą inflację od trzydziestu lat, wypompowano miliardy złotych z budżetu państwa przez fikcyjne fundacje, szczuto na społeczności LGBT, spowodowano zapaść w edukacji i służbie zdrowia, bito kobiety na demonstracjach, prześladowano dziennikarzy piszących prawdę i wreszcie stworzono system mafijno-państwowy, który ciągnął się od przekupionych lub opanowanych przez władzę mediów, aż po prokuraturę" - podkreślają członkowie Big Cyca.

Z dotychczas opublikowanych nagrań największą popularność zdobył utwór "Twierdza 2020" (ponad 2,2 mln odsłon), który towarzyszył protestom wobec zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

Big Cyc - szczegóły płyty "Wolność słowa na kartonie" (tracklista):

1. "Twierdza 2020"

2. "Wolność słowa na kartonie"

3. "Viva! San Escobar"

4. "Pół na pół"

5. "Ministrant edukacji"

6. "Ostatni Don"

7. "Warto rozmawiać"

8. "PiS nie może wiecznie trwać"

9. "Sprawiedliwość i bezprawie"

10. "Tylko spokojnie".

Clip Big Cyc OSTATNI DON

Big Cyc od 35 lat na barykadach

Przypomnijmy, że działający od 1988 r. zespół nieprzerwanie tworzą Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak (wokal, bas), Jarek "Dżery" Lis (perkusja), Roman "Piękny Roman" Lechowicz (gitara) i Krzysztof Skiba (wokal). Towarzyszą im gitarzysta Marek "Maras" Szajda (od 1998 r.) i grający na instrumentach klawiszowych Piotr "Gadak" Sztajdel (od 2006 r.).

- Jesteśmy paczką kumpli, ale każdy z nas ma jakąś osobowość artystyczną, ma jakąś potrzebę także wpływania na losy zespołu, stąd to nie było łatwe. Ale poprzez negocjacje, głosowania udało się dojść do kompromisu, co jak wiemy nie jest sztuką łatwą, o czym świadczy chociażby polskie życie parlamentarne - tak z okazji 25-lecia Big Cyca opowiadał Interii Krzysztof Skiba.