Koncert "Wadowice. Tu wszystko się zaczęło" w TVP. Kto pojawił się na scenie?

"To wydarzenie religijne" - podkreślali organizatorzy niedzielnego (18 października) koncertu w Wadowicach, który był kulminacją świętowania 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

Piotr Cugowski na scenie w Wadowicach AKPA

Wydarzenie zainaugurowało nabożeństwo dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II.

Reklama

"Wydarzenie, ze względu na sytuację epidemiczną, odbędzie się z mocno ograniczonym udziałem publiczności, ale będzie transmitowane na żywo w programie 1. Telewizji Polskiej, która je organizuje wspólnie z wadowicką parafią Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, magistratem i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Bezdyskusyjnie, bezpieczeństwo jest najważniejsze i prosimy tutaj o zrozumienie" - zapowiadała Małgorzata Targosz-Storch, która jest szefową wydziału promocji urzędu miejskiego w Wadowicach.

Od soboty (17 października) Wadowice znalazły się w strefie czerwonej - w przypadku wydarzeń kulturalnych oznacza to do 25% publiczności. Z kolei podczas wydarzeń religijnych na 7 m kwadratowych może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Kamery TVP pokazywały widzów siedzących na krzesełkach przed sceną z zachowaniem przepisowych odległości, choć można było zobaczyć niektórych uczestników bez maseczek lub z odsłoniętymi nosami.



Prowadzony przez aktora Artura Żmijewskiego koncert rozpoczął Maciej Miecznikowski śpiewając piosenkę "Niebo z moich stron".

Kolejno na scenie pojawili się jeszcze Golec uOrkiestra ("Do Wadowic wróć", "Leć muzyczko"), Arka Noego ("Święty uśmiechnięty"), Piotr Cugowski ("Trudno nie wierzyć w nic" z repertuaru Raz Dwa Trzy), Mała Armia Janosika ("Czarna Madonno"), Kasia Moś (gospelowa wersja "Abba ojcze"), ponownie Maciej Miecznikowski ("A kiedy już będę dobrym człowiekiem" grupy Chłopcy z Placu Broni"), Sargis Davtyan ("Przez ile dróg musi przejść każdy z nas", polska wersja "Blowin' in the Wind" Boba Dylana).

Clip Arka Noego Święty święty uśmiechnięty

Ten ostatni po swoim występie poprosił o modlitwę za swoich rodaków - ofiary wojennych starć w Górnym Karabachu. Wokalista (m.in. laureat Debiutów na Festiwalu w Opolu 2019) z pochodzenia jest Ormianinem, mieszka w Polsce od dziecka.

Z powodu pandemii koronawirusa we Włoszech została zapowiadana jako jedna z gwiazd śpiewająca zakonnica - siostra Cristina Scuccia (sławę zdobyła w 2014 r. jako laureatka telewizyjnego programu "The Voice of Italy").

Arka Noego przypomniała swój przebój "Nie boję się, gdy ciemno jest", a Janusz Radek w "Pieśń poranną" wplótł pamiętny cytat z wypowiedzi Jana Pawła II o wizytach na kremówki po maturze.

Koncert "Wadowice. Tu wszystko się zaczęło" 1 / 23 Jan Paweł II urodził się w Wadowicach Źródło: AKPA udostępnij

Halina Mlynkova sięgnęła po "Grajmy Panu na harfie" Anny Szałapak, Mateusz Ziółko zaśpiewał "Alleluja Shalom", a Anna Jurksztowicz - "Laudato si, o mi Signore".

Na koniec Mała Armia Janosika wykonała góralski utwór "Syćka se Wom zycom", a Halina Mlynkova z Łukaszem Zagrobelnym w duecie zaśpiewali "Moje miasto Wadowice". Artur Żmijewski zapytał, czy czegoś widzom zabrakło. Koncert nie mógłby się odbyć bez ulubionej pieśni Jana Pawła II. "Barkę" wykonali Anna Jurksztowicz i Mateusz Ziółko, do których dołączyli wykonawcy z Małej Armii Janosika.

Ostatecznie widzów pożegnała Golec uOrkiestra ponownie sięgając po przebój "Do Wadowic wróć", "papieską" wersję "Do Milówki wróć".

Clip Golec uOrkiestra Do Milówki wróć

Pierwotnie koncert papieski miał się odbyć w maju - wówczas wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie w Polsce potwierdzono ponad 175 tys. zakażeń (zmarło ponad 3500 osób). W dniu koncertu (18 października) padł dobowy rekord zakażeń - ponad 8500 przypadków.



Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. W Wadowicach mieszkał do matury. Po jej zdaniu wyjechał do Krakowa. Miasto rodzinne zawsze było mu bliskie i często je wspominał. Jako papież Jan Paweł II odwiedził je trzykrotnie. W marcu 2005 r., gdy krótko przed śmiercią przebywał w klinice Gemelli, wypowiedział publicznie ostatnie zdanie po polsku, które brzmiało: "Witam Wadowice". Zwrócił się wówczas do pielgrzymów z rodzinnego miasta, którzy go odwiedzili.