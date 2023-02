24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od tego czasu nasi wschodni sąsiedzi bronią swojej niepodległości, a w akcję pomocy zaangażował się niemal cały świat. Wg różnych źródeł wśród ofiar (zabici i ranni) jest ok. 40 tys. cywilów w Ukrainie, ponad 100 tys. żołnierzy ukraińskich i ponad 150 tys. żołnierzy walczących po stronie Rosji. Około 8 mln ludzi uchodźców opuściło swoje domy.

Za tytuł koncertu TVP z okazji pierwszej rocznicy wybuchu wojny posłużyła piosenka "Podaj rękę Ukrainie" zespołu Taraka, która powstała w 2014 roku podczas Euromajdanu. Formacja dowodzona przez Karola Kusa na scenie pojawiła się z kilkoma piosenkami.

Podczas wydarzenia wystąpili artyści polscy, ukraińscy i litewscy, m.in.: Maryla Rodowicz, Kasia Moś, Piotr Cugowski, Mateusz Ziółko, Marcin Sójka, Viki Gabor, Marina Łuczenko-Szczęsna, Taraka, Zazule, zwycięzca Eurowizji 2022 - Kalush Orchestra, LT UNITED, Angelika Koroszyńska-Górny, chór Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz Amelia Anisowicz, ośmioletnia Ukrainka, która poruszyła serca ludzi na całym świecie, śpiewając w kijowskim bunkrze piosenkę "Mam tę moc". Tym razem z pomocą grupy Taraka wykonała piosenkę "W imię ojca".



W programie pojawiły się m.in. przeboje "Polska Madonno" (Maryla Rodowicz & Mazowsze), "Winds of Change" Scorpionsów (Piotr Cugowski), "Do kołyski" Dżemu (Kasia Moś), "Stand Up For Love" Destiny's Child (Marina Łuczenko-Szczęsna), "Martwe morze" Budki Suflera (Marcin Sójka) i "Superhero" (Viki Gabor).



Gośćmi specjalnymi koncertu "Podaj rękę Ukrainie - koncert w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę" byli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Maria Gosiewska, przedstawiciele organizacji pomocowych oraz ambasador Ukrainy - Wasyl Zwarycz.

"To rok wielkiego bólu i cierpień dla narodu ukraińskiego, ale także rok wielkiej dumy narodowej, ponieważ zjednoczyliśmy się i zobaczyliśmy, kto naprawdę jest naszym bratem i naszą siostrą. Polacy i Polki naprawdę okazali się dla nas braćmi i siostrami. Bardzo serdecznie za to dziękujemy i zawsze będziemy o tym pamiętać. Wizyta w Kijowie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena pokazała, że docenia ogromną rolę, którą odgrywa Ukraina i Polska w systemie bezpieczeństwa całego naszego regionu i przestrzeni euroatlantyckiej. Pokazała, że wolność i solidarność zwycięży, a wolny świat nigdy nie ulegnie tyrani, która idzie do nas z Rosji. Jesteśmy zjednoczeni jak nigdy wcześniej i jestem pewien, że zwyciężymy" - powiedział ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

Koncert poprowadzili prezenterzy TVP: Tomasz Kammel i Marta Kielczyk.

W trakcie koncertu pokazane zostały materiały wideo dokumentujące najważniejsze wydarzenia wojny. Widzowie, przez cały czas trwania widowiska, mogli wysyłać sms-y na rzecz Caritas Polska. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc humanitarną dla ukraińskich rodzin.