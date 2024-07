Koncert The Smile w Polsce odwołany. Jonny Greenwood trafił do szpitala

Supergrupa The Smile , złożona z legendarnych muzyków Radiohead - Thoma Yorke'a, Jonny'ego Greenwooda - oraz współtwórcy Sons of Kemet, Toma Skinnera , miała zagrać w Polsce 14 sierpnia, na Letniej Scenie Progresji.

W roli supportu wystąpić miał James Holden - brytyjski producent i DJ, który wielokrotnie wspierał inne projekty Toma Yorke'a na scenie. Trasa rozpoczęła się w marcu i promowała wydaną w styczniu płytę "Wall Of Eyes" .

The Smile odwołuje koncert w Polsce. Wydali oświadczenie

"Kilka dni temu Jonny poważnie zachorował z powodu infekcji, która wymagała leczenia szpitalnego, w tym na oddziale intensywnej terapii. Na szczęście niebezpieczeństwo już minęło i niedługo wróci do domu. Lekarze opiekujący się Jonnym poradzili odwołać wszystkie zaplanowane wydarzenia aż do pełnego powrotu do zdrowia. Z tego powodu sierpniowa europejska trasa koncertowa została odwołana" - przekazali.