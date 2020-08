Kolejny sukces Roksany Węgiel. Zachwyciła zagraniczną publiczność

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich młodych wokalistek. Teraz jej piosenka pojawiła się w prestiżowym zestawieniu.

Kariera Roksana Węgiel rozwija się błyskawicznie /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Roksana Węgiel jest laureatką Eurowizji Junior 2018 z piosenką "Anyone I Want to Be".



Dzięki wygranej w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", została wybrana reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym.



Debiutancki singel "Żyj" w serwisie YouTube wyświetlono prawie 15 milionów razy, a Roksana otrzymała za niego złotą płytę podczas gali Bestsellery Empiku 2018. W styczniu 2019 r. uzyskała nominację do nagrody Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

W czerwcu 2019 roku ukazała się wspomniana płyta wokalistki pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" czy "Obiecuję".



Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Od jej występu w "The Voice Kids", nagranie często pojawia się w światowych zestawieniach tworzonych przez The Voice Global. Teraz jej wersja przeboju Beyonce "Halo", pojawiła się w rankingu podsumowującym najwyższe dźwięki, jakie zaprezentowali młodzi wykonawcy.