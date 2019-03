Kolejne kłopoty Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner? Chodzi o kredyty w SKOK Wołomin

Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Świętego Michała zrzeszające poszkodowanych w wyniku upadłości SKOK Wołomin informuje, że szykujący się właśnie do rozwodu Michał Wiśniewski i Dominika Tajner nie spłacają kredytów o wysokości 3,4 mln zł. Wokalista Ich Troje odsyła do swojego prawnika.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner mają kolejne kłopoty

Ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin nastąpiło w lutym 2015 r. W wyniku upadłości poszkodowanych zostało ponad 780 osób, które miały tam depozyty przekraczające kwotę gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (równowartość 100 tys. euro).

Byli członkowie kasy założyli Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej im. Św. Michała, które stara się informować o działaniach mających na celu odzyskanie wierzytelności.

To właśnie oni poinformowali, że Michał Wiśniewski i jego żona Dominika Tajner nie spłacają zaciągniętych w SKOK Wołomin kredytów w wysokości w sumie 3,4 mln zł. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że Wiśniewscy brylują w mediach, a nie regulują zobowiązań. "To wstyd" - czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Syndyk SKOK podaje, że Dominika Tajner wzięła kredyt w wysokości miliona złotych pod koniec 2013 roku. Wiśniewski kilka lat wcześniej zaciągnął pożyczkę na ok. 2,4 miliona złotych. Tuż przed wybuchem afery SKOK Wołomin, wystąpił w reklamie kasy, śpiewając o "przebojowej pożyczce".

Od tego czasu finansowa sytuacja lidera Ich Troje mocno się zmieniła - w maju 2018 r. oficjalnie ogłosił upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka sprawiła, że nieruchomościami i majątkiem wokalisty miał zająć się syndyk. Kredyty bankowe miały zostać spłacone ze sprzedaży zlicytowanych rzeczy.

Szacowany na ok. 30 mln zł majątek Wiśniewskiego stopniał przez nietrafione inwestycje (np. apartament w Tajlandii, w którym był "może ze dwa razy"), imprezowy tryb życia i hazard.



"Jestem absolutnie winien. Jestem tylko człowiekiem, ale jestem ułomny. Zrobiłem wiele błędów życiowych. Wielu oszustów i wyzyskiwaczy pod płaszczykiem przyjaciół pojawiło się na mojej drodze" - opowiadał wtedy w "Pytaniu na Śniadanie".

Dominika Tajner w połowie marca poinformowała, że jej mąż złożył pozew o rozwód.

"Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce..." - powiedziała Plejadzie Dominika Tajner-Wiśniewska.

Para wzięła ślub w czerwcu 2012 r. Kiedy się poznali, Dominika miała za sobą jedno nieudane małżeństwo, a Michał trzy. Mają łącznie pięcioro dzieci z poprzednich związków.

Ślub Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner

"Poszliśmy na kręgle, wypiliśmy trochę, poszliśmy do łóżka" - tak Michał Wiśniewski wspominał pierwszą randkę z Dominiką Tajner-Wiśniewską.

Szczegóły ich związku przybliżył wyemitowany w listopadzie 2018 r. odcinek programu "The Story of My Life. Historia naszego życia" - zobacz:

Michał Wiśniewski zdradził, jak wyglądały początki ich znajomości. Na jednym z koncertów kolęd, organizowanym dla duchownych wśród osób, które pojawiły się na spotkaniu był Apoloniusz Tajner z córką. Wówczas lider Ich Troje nie zwrócił uwagi na swoją aktualną żonę, bo jak sam przyznaje, nie był zainteresowany romansami.

"Byłem szczęśliwie żonaty, bo jestem żonaty od 23 lat... Nie oglądam się za kobietami". Sytuacja zmieniła się diametralnie niedługo później. Wówczas samotny już mężczyzna postanowił spotkać się z Dominiką, by porozmawiać. Jednak ta dwójka czuła, że trzeba doprowadzić do kolejnego wspólnego wyjścia:

"Poszliśmy na kręgle, wypiliśmy trochę, poszliśmy do łóżka. That's it. To była jedna noc" - mówił Wiśniewski.

Nie było jednak różowo. Mimo, że para miała się ewidentnie ku sobie, Dominika przyznaje, że wiele osób odradzało jej związek z gwiazdorem. Byłe partnerki, dzieci, uzależnienia... To wszystko nie zachęcało do inwestycji w relację, jednak miłość okazała się silniejsza i zakochani zalegalizowali małżeństwo: "Ślub wzięliśmy po 2 latach, więc też nie tak na świeżo. Wychodziłam za mąż z miłości, pełna miłości, że się zestarzejemy razem" - opowiadała Dominika Tajner-Wiśniewska.

"Nie wiem, czy nasze małżeństwo by przetrwało, gdybyśmy się spotkali 20 lat temu. Czasem się zastanawiam, czy nie poróżniłyby nas te pieniądze albo alkohol Michała" - dodaje.

Michał Wiśniewski: Chory na sukces

Wiśniewski dodał również, że opinia mówiąca o tym, że muzyk sam roztrwonił zarobione miliony mija się z rzeczywistością: "Fajnie się ogląda odrestaurowane szpitale, domy dziecka. A potem się mówi, że ktoś przepił 35 milionów złotych. Nie przepiłem, nie przegrałem ich w karty. Popełniłem wiele błędów, to na pewno, ale nie przehulałem tych pieniędzy" - zaznaczył.

Michał Wiśniewski był wcześniej mężem Magdy Femme, Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej i Ani Świątczak (wszystkie były związane z grupą Ich Troje).