Michał Wiśniewski pierwszy raz o kolejnym rozwodzie. "Teraz pora na..."

Michał Wiśniewski w programie "To był rok" po raz pierwszy skomentował swój rozwód z Dominiką Tajner-Wiśniewską.

Michał Wiśniewski skomentował rozwód z Dominiką Tajner /VIPHOTO / East News

Wszyscy śledzący Dominikę Tajner-Wiśniewską czy jej męża Michała Wiśniewskiego byli w szoku po informacji, że wokalista Ich Troje złożył pozew o rozwód.

Informacją tą Dominika podzieliła się na swoim Facebooku: "Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód" - napisała uczestniczka "Tańca z gwiazdami", która właśnie pożegnała się z programem. Post jednak po krótkim czasie usunęła.

"Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce..." - powiedziała Plejadzie Dominika Tajner-Wiśniewska.

Z kolei w rozmowie z "Faktem" oznajmiła: "Chyba tylko Michał wie, co się stało. Jest mi smutno i bardzo, bardzo przykro. Nie jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem nawet, kiedy złożył pozew. Możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku".



Piosenkarz całą sytuację żartem postanowił skomentować w programie "To był rok" TVP.

"To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża" - wypalił.

Para wzięła ślub w czerwcu 2012 r. Kiedy się poznali, Dominika miała za sobą jedno nieudane małżeństwo, a Michał trzy. Mają łącznie pięcioro dzieci z poprzednich związków. Wcześniej Michał Wiśniewski związany był z: Magdą Femme (1996-2001), Mandaryną (2002-2006) i Anną Świątczak (2006-2011). Z Dominiką Tajner ożenił się w 2012 roku.

Wcześniej całą sytuację skomentowały byłe żony wokalisty Ich Troje:

"Jestem w ogromnym szoku. Myślałam, że Michał zmądrzał przy Dominice. Skoro nawet Dominika mówi, że nic o tym rozwodzie nie wiedziała, to skąd ja jako była żona miałabym coś wiedzieć?" - powiedziała dla "Faktu" dodając: "Przestaliśmy się dogadywać. Przestaliśmy być partnerami. Nie wiem nawet, kiedy to się stało. Nie jestem ciocią dobrą radą i nie będę dawała żadnych rad. Naprawdę nie będę tego szeroko komentować" - stwierdziła Mandaryna.

Z kolei Femme napisała na swoim profilu na Facebooku: "(...) napiszę JEDEN raz: Tak jak poprzednio i poprzednio... PONOWNIE mnie to nie interesuje. Naprawdę temat z tą osobą jest dla mnie zamknięty od pięknych nastu lat. Życzę miłego rozwodu oraz proponuję dokupić na Gruponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozdrawiam".