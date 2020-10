Kolejna fala krytyki w stronę Viki Gabor. Wokalistka odpowiada

Viki Gabor szturmem weszła do show-biznesu. Odnosi kolejne sukcesy, jednak musi też mierzyć się z negatywnymi opiniami. Teraz wylała się na nią kolejna fala krytyki.

Viki Gabor to jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd w Polsce /Beata Zawrzel / Reporter

Wiktoria "Viki" Gabor to 13-letnia wokalistka mieszkająca w Krakowie.



Szerszej publiczności dała się poznać w drugiej edycji "The Voice Kids", gdzie pod opieką Barona i Tomsona doszła do finału.



29 września wygrała finałowy odcinek "Szansy na sukces". Po pokonaniu Gabrieli Katzer i Nikoli Fiedor została wybrana reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2019.

Podczas konkursu Viki Gabor wykonała piosenkę "Superhero" ( sprawdź! ), która zapewniła jej zwycięstwo. Później jej kariera szybko zaczęła się rozwijać. 4 września wydała debiutancki album "Getaway (Into My Imagination)".

Ma oddane grono fanów, jednak są i tacy, którzy krytykują m.in. jej wizerunek, twierdząc, że nastolatka ( sprawdź nowy klip! ) ubiera się zbyt wyzywająco.



"Nie zgodzę się z komentarzami, że ubieram się wyzywająco. Najczęściej noszę garnitury, które są odpowiednie do mojego wieku. Uwielbiam je i w nich czuję się najlepiej. Nie śmiałabym zmieniać swojego wizerunku" - odpowiedziała młoda wokalistka w wywiadzie dla "Faktu".



"Oczywiście zawsze konfrontuję z rodzicami swoje stylizacje. Oni jednak zawsze chwalą moje modowe wybory, ponieważ to, co wybieram, nie jest wyzywające czy nieodpowiednie do mojego wieku. Ja bym się wyzywająco nigdy nie ubrała" - wyjaśniła.



Dodała również, że nad jej wizerunkiem czuwa profesjonalny stylista. "Mam też stylistę Bartka Indykę, który nade mną czuwa, by wszystko było takie Vikowe i spójne z moim wizerunkiem. Na razie nie zbieram tych garniturów, bo nie chcę, by moja szafa była nimi zapełniona po brzegi. Wszystko trzyma u siebie mój stylista" - opowiadała.