"Afera z Viki Gabor!" Zobacz nowy teledysk wokalistki

Do sieci trafił kolejny teledysk Viki Gabor promujący jej płytę "Getaway (Into My Imagination)". Tym razem obrazka doczekał się jedyny utwór na krążku napisany w całości po polsku wokalistki, czyli "Afera'".

Viki Gabor pyta "O co ta afera?" /Universal Music Polska /materiały prasowe

Ostatnie miesiąca Viki Gabor może z pewnością zaliczyć do udanych. Wygrana w prestiżowym konkursie Eurowizja Junior 2019, ogólnopolski hit "Ramię w Ramię" ( posłuchaj! ) z legendą polskiej sceny Kayah, międzynarodowe sukcesy z utworami "Getaway" ( sprawdź! ) i "Forever and a Night" ( sprawdź! ), podwójnie platynowe wyróżnienia za utwory "Superhero" i "Ramię w ramię", a także złoto za singel "Getaway".



Reklama

A to wszystko zwieńczone premierą debiutanckiego albumu "Getaway (Into My Imagination)" na początku września tego roku z premierą w aż 18 krajach. Mogłoby się wydawać, że Viki zapracowała na chwilę wytchnienia, ale jak mówi sama wokalistka - kocha zaskakiwać swoich fanów, dlatego ciężko pracuje, przygotowując fanom kolejne niespodzianki.



Jakiś czas temu Gabor sprytnie przemyciła za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pytanie, do jakiego utworu jej fani chcieliby zobaczyć teledysk. Odpowiedzi było mnóstwo, a tytuł "Afera" ( sprawdź! ) pojawiał się najczęściej.



Clip Viki Gabor Afera

Za teledysk i reżyserię odpowiada Dawid Ziemba z ekipą MIND PRODUCTION, którzy zrealizowali także teledysk Viki do utworu "Not Gonna Get It", "Empires" Alicji Szemplińskiej oraz klipy Carli Fernandes "Hasta La Vista" i "Por Que".