"Kłamiecie, jak umiecie". Klip 9-latki błyskawicznie obiegł sieć

W sieci pojawiło się nagranie młodej, początkującej raperki, która występuje pod pseudonimem Nati D. W cztery dni utwór zebrał ponad milion wyświetleń. 9-latka w tekście mocno uderzyła w rządzących.

Utwór "Kłamiecie, jak umiecie" powstał na podkładzie Tomasza Chady x RX "Szukajcie, aż znajdziecie". Tekst opowiada o przemyśleniach na temat pracy zdalnej. Pojawiło się tam również wiele zwrotów do polityków.

"Siedzimy rok na zdalnym, to gorsze niż wagary. Tam w rządzie oszaleli, zamknęli w pi*zdu szkoły na tylko dwa tygodnie, już minął rok, matoły Od tego komputera mam jaźni rozdwojenie, prawie na każdej lekcji wpisują mi spóźnienie" - zaczęła młoda raperka.



"Kłamiecie jak umiecie, już nie zmienię swego zdania. I g*wno będzie z tego zdalnego nauczania. Padnijcie na kolana, to wersy, które niszczą. Musicie to przetrawić, depczecie naszą przyszłość" - słyszymy natomiast w refrenie.



Skierowała również słowa do Mateusza Morawieckiego: "Lecz my się nie poddamy, Mateusz bądź spokojny. Tak bardzo tego chcesz, to będziesz miał stan wojny". W klip zostały wplecione również słowa m.in. Łukasza Szumowskiego.

Nagranie błyskawicznie obiegło sieć, a internauci są zachwyceni młodą raperką. "Czy są na sali rodzice? Ukłon do ziemi w ich stronę za to, że Cię tak wychowali w tych zepsutych czasach. Brawo za odwagę", "Ten dzieciak ma więcej rozumu niż 90 proc. tego dziadostwa zamieszkującego obszar Wisły", "Jesteś młoda, a zrobiłaś coś do czego większość dorosłych nie miałoby odwagi i to na dodatek w piękny sposób i w stylu Chady" - pisali w komentarzach.