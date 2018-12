Kiss & Bang: Nowy girlsband z teledyskiem "Zbliżają się święta"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Zbliżają się święta" nowego girlsbandu Kiss & Bang.

Grupa Kiss & Bang zadebiutowała świąteczną piosenką /materiały prasowe

Poznański girlsband, to pierwszy tego typu projekt od wielu lat. W skład grupy Kiss & Bang wchodzą cztery dziewczyny - Nicole, Syll, Iga i Monika - które solowo mają już na swoich kontach pierwsze sukcesy (m.in. występ na Stadionie Narodowym w Warszawie, udział w projekcie Debiutantki wraz z reprezentacją Polski na Opernballu w Wiedniu, międzynarodowe festiwale muzyczne czy występ na kanale znanych YouTuberek - Szparagów).

"Święta to magiczny czas, który łączy ludzi poprzez wewnętrzne ciepło, które nagle zaczynamy pokazywać światu i radość, jaką nam to sprawia. Tak samo stało się właśnie z nami - po półtora roku snucia planów na stworzenie zespołu, w końcu to właśnie świąteczny czas połączył nasze cztery różne osobowości, które idealnie uzupełniają się tworząc projekt Kiss & Bang" - mówią dziewczyny.

W postanie kompozycji zaangażowany był Gordon Pogoda, czyli autor przebojów dla Miley Cyrus i Seleny Gomez.

Klip i utwór powstały jako bonusowa niespodzianka świąteczna w ramach projektu Fandoms Talents.