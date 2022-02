Nikt nie lubi premier na specjalne okazje tak jak Kim Petras. Gwiazda popu wydała już w ubiegłym roku płytę na Halloween, a tym razem postanowiła dać swoim fanom coś specjalnego na Walentynki.



Jej seks-pozytywna EP-ka "Slut Pop" ukazuje się po wydanym w grudniu singlu "Coconuts" oraz zaprezentowanym w sierpniu utworze "Future Starts Now", zapowiadającym pełny, trzeci album artystki.

Wideo Kim Petras - Throat Goat (Audio)

Kim jest Kim Petras?

Urodzona w Niemczech Kim Petras może pochwalić się niezwykle dynamiczną karierą, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce Północnej i Europie oraz pochlebnymi opiniami od najważniejszych dziennikarzy i mediów na całym świecie.



Zdjęcie Kim Petras / Universal Music Polska / materiały prasowe

W wieku 20 lat wydała wszystkie zarobione jako kelnerka pieniądze na lot do Los Angeles, by tam rozpocząć pracę nad karierą muzyczną. Wkrótce po przeprowadzce trafiła na producenta Aarona Josepha, a ich współpraca zaowocowała singlem "I Don’t Want It At All" i pierwszym kawałkiem Top 40 w karierze Kim - "Heart to Break".



Petras podbiła zestawienia Billboardu oraz inne listy przebojów hitami takimi jak "Feeling of Falling" czy "1, 2, 3 Dayz Up". W 2019 ukazał się jej debiutancki projekt "Clarity", który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony mediów. Kim prezentowała wiodący singel z wydawnictwa, "Icy", w "Good Morning America". Ariana Grande osobiście wybrała wokalistkę na soundtrack do "Aniołków Charliego".



Petras wydała też projekt "Turn Off The Light" m.in. z utworami "There Will Be Blood" oraz "Close Your Eyes". W 2020 artystka zaśpiewała "Malibu" w "Jimmy Kimmel Live" oraz współpracowała z Kygo, Madison Beer oraz K/DA. Po kilku latach działania jako zupełnie niezależna artystka, Petras podpisała kontrakt z Republic Records.

