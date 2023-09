Pierwotnie to "Problematique" miał być debiutem Kim Petras w barwach dużej wytwórni, jednak wokalistka zdecydowała się wstrzymać ten projekt, gdy okazało się, że materiał częściowo wyciekł do sieci. W czerwcu 2023 r. zdecydowała się wypuścić w pierwszej kolejności album "Feed the Beast", który przyniósł takie przeboje, jak m.in. "Alone" z udziałem ikony hip hopu Nicki Minaj, nagrodzony Grammy platynowy hit z Samem Smithem "Unholy", "Coconuts", "brrr" czy "BAIT" (z BANKS).

Reklama

Clip Sam Smith Unholy - feat. Kim Petras

Teraz niespodziewanie wokalistka uległa prośbom fanów i wydała płytę "Problematique". To 10 piosenek inspirowanych francuską muzyką house, paryskimi krajobrazami dźwiękowymi i niemieckim techno. Część z nich z pewnością znajdzie się na setliście nadchodzącej trasy koncertowej Petras. Dodajmy, że w jej ramach wokalistka 2 marca 2024 r. wystąpi w hali EXPO XXI w Warszawie.

Nowe utwory poruszają tematy miłości, seksu i eskapizmu. W piosence "All She Wants" Petras towarzyszy amerykańska celebrytka Paris Hilton.

Wideo Kim Petras - All She Wants (feat. Paris Hilton) (Official Lyric Video)

Wśród producentów pracujących przy tym materiale znaleźli się m.in. Dr. Luke (Petras sugerowała, że to on stał za tym, że projekt trafił na półkę, a tytuł "Problematique" ma dotyczyć jej relacji z producentem), Vaughn Oliver i Aaron Joseph.

Sprawdź teksty z płyty "Problematique" w serwisie Tekściory.pl!

Kim Petras - tracklista płyty "Problematique":

1. "Problematique"

2. "Je T'Adore"

3. "All She Wants" (feat. Paris Hilton)

4. "Born Again"

5. "Something About U"

6. "Treat Me Like A Ho"

7. "Confession"

8. "Deeper"

9. "Dirty Things"

10. "Love Ya Leave Ya".

Spotify

Kim jest Kim Petras?

Urodzona w Niemczech Kim Petras może pochwalić się niezwykle dynamiczną karierą, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce Północnej i Europie oraz pochlebnymi opiniami od najważniejszych dziennikarzy i mediów na całym świecie. Na świat przyszła jako chłopiec o imieniu Tim - w wieku 13 lat pojawiła się w niemieckiej telewizji, gdzie po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tym, że chce dokonać korekty płci. Ostatecznie doszło do tego, gdy miała 16 lat, a media obwołały ją "najmłodszą transseksualistką na świecie".

Pierwsza piosenka napisana przez Petras miała opowiadać o "tym kolesiu z drugiej klasy, który mnie nie lubił".

Clip Kim Petras Alone - & Nicki Minaj

W wieku 20 lat wydała wszystkie zarobione jako kelnerka pieniądze na lot do Los Angeles, by tam rozpocząć pracę nad karierą muzyczną. Wkrótce po przeprowadzce trafiła na producenta Aarona Josepha, a ich współpraca zaowocowała singlem "I Don’t Want It At All" i pierwszym kawałkiem Top 40 w karierze Kim - "Heart to Break".



Petras podbiła zestawienia Billboardu oraz inne listy przebojów hitami takimi jak "Feeling of Falling" czy "1, 2, 3 Dayz Up". W 2019 ukazał się jej debiutancki projekt "Clarity", który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony mediów. Kim prezentowała wiodący singel z wydawnictwa, "Icy", w "Good Morning America". Ariana Grande osobiście wybrała wokalistkę na soundtrack do "Aniołków Charliego".

Clip Kim Petras If Jesus Was A Rockstar (Lyric Video)

Petras wydała też projekt "Turn Off The Light" m.in. z utworami "There Will Be Blood" oraz "Close Your Eyes". W 2020 artystka zaśpiewała "Malibu" w "Jimmy Kimmel Live" oraz współpracowała z Kygo , Madison Beer oraz K/DA. W dorobku ma ponad dwa miliardy streamów.

Latem 2022 Petras wydała cover wielkiego hitu "Running Up That Hill" Kate Bush w ramach serii Amazon Originals. Amazon zrealizował także krótkometrażowy dokument przedstawiający kulisy występu Petras na słynnym festiwalu Coachella, jak również wspólnego występu z Christiną Aguilerą - razem wykonały utwór "XXX" z mini-albumu "Slut Pop" Kim Petras.

Clip Kim Petras brrr (lyric video)