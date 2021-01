Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się? "To nieuchronne"

Kolejny raz w mediach pojawiają się spekulacje, że wzbudzająca kontrowersje para zamierza się rozstać. Tym razem informacje te podaje magazyn "People", powołując się na własnych informatorów. Ale już wczoraj serwis Page Six przekonywał, że tym razem do rozwodu dojdzie i obie strony zdążyły się z tym pogodzić.

Stan trwającego siedem lat małżeństwa Kim Kardashian i Kanye Westa już od co najmniej dwóch lat uznawany jest za agonalny. Wydaje się jednak, że w lipcu 2020 roku, podczas trwającej wtedy kampanii prezydenckiej rapera, rzeczywiście doszło do przesilenia. I mimo podejmowanych prób reanimacji łączącego kiedyś parę uczucia, nie udało się.

Choroba psychiczna (afektywna dwubiegunowa), z którą zmaga się muzyk, nie dość, że się nasiliła, to doprowadziła do tego, że on sam ujawnił w mediach społecznościowych bardzo osobiste informacje o swojej najbliższej rodzinie. Nie wyłączając rzecz jasna żony. Walcząca o to małżeństwo i znosząca do tej pory wszystko bez słowa skargi Kim Kardashian, powzięła decyzję o rozwodzie. Jak podaje magazyn "People" jej prawniczką będzie najlepsza w branży specjalistka od rozwodów, Laura Wasser.



Kanye West, wedle źródeł zachodnich mediów, jest niebywale smutny, ale i pogodzony z tym, że nie jest w stanie tego związku uratować. Tym bardziej że para już od dłuższego czasu prowadziła samodzielne, zupełnie niepokrywające się życia.

Kim Kardashian coraz poważniej myśli bowiem o przebranżowieniu się. Jej zajęciem głównym miałaby stać się zaś reforma więziennictwa. I nie ma w tym nic zaskakującego, jeśli się przypomni, że jej biologicznym ojcem był bardzo dobry prawnik, Robert George Kardashian. Ten, który przestał być anonimowy, gdy został obrońcą O. J. Simpsona. Sportowca oskarżonego o zamordowanie żony wraz z jej przyjacielem.



Serwis Page Six, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że para jest już po rozmowach mających charakter ugodowy i przygotowujących do spotkania w sądzie. Najtrudniejsze może okazać się podzielenie czasu spędzonego wraz z dziećmi. Przypomnijmy, że para ma córki North (7 lat) i Chicago (2 lata), oraz synów. Saint ma lat pięć, a najmłodszy Psalm w maju skończy dwa lata.

Małżeństwo zostało zawarte w 2014 roku w maju. Para nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie rozwodu.