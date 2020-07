Kanye West ma problemy psychiczne. Jego żona zabrała głos

Podczas swojego pierwszego wiecu wyborczego Kanye West rozpłakał się i zwierzył z prywatnych sekretów. Fani są zaniepokojeni stanem jego zdrowia psychicznego. Kim Kardashian wydała oświadczenie.

W Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych Kanye West ogłosił, że będzie starał się o fotel prezydenta. 19 lipca, podczas pierwszego wiecu wyborczego w Charleston w Południowej Karolinie wystąpił w kamizelce kuloodpornej, a na głowie wygolone miał "2020".

Opowiedział o tym, że jego żona, Kim Kardashian, prawie dokonała aborcji. "Pamiętam, jak moja dziewczyna zadzwoniła do mnie z płaczem. Rozmawialiśmy o tym, że nie powinna urodzić naszego dziecka. Miała już tabletki w dłoni" - wyznał. Do tragedii nie doszło, ponieważ otrzymał znak od Boga. "Powiedział mi: 'Jeśli nie zgadzasz się z moją wizją, to ja zniszczę twoją'. Podjęliśmy decyzję, żeby Kim urodziła. Nawet jeżeli moja żona się ze mną rozwiedzie po tym przemówieniu, to ona sprowadziła North na świat" - opowiadał.



Zdradził również, że jego rodzice także rozważali aborcję. "Moja mama uratowała mi życie. Mój tata chciał się mnie pozbyć. Nie byłoby Kanye'ego Westa. Prawie zabiłem moją córkę! Kocham moją córkę!" - krzyczał ze łzami w oczach.

Dzień później na Twitterze rapera zaczęły pojawiać się dziwne wpisy, w których zaatakował swoją żonę i całą jej rodzinę. "Kim próbowała przysłać tu lekarza i mnie ubezwłasnowolnić" - napisał m.in. w jednym z usuniętych już wpisów.



Kim Kardashian postanowiła odnieść się do zachowania męża. "Jak wielu z was wie, Kanye ma zaburzenie dwubiegunowe. Każdy, kto to ma lub ma w swoim życiu kogoś bliskiego, cierpiącego na to zaburzenie, wie, jak niezwykle skomplikowane i bolesne to jest" - napisała. "Nigdy nie mówiłem publicznie o tym, jak to wpłynęło na nas w domu, ponieważ bardzo chronię nasze dzieci i prawo Kanyego do prywatności, jeśli chodzi o jego zdrowie. Ale dzisiaj czuję, że powinnam to skomentować ze względu na piętno i błędne wyobrażenia o jego zdrowiu psychicznym" - dodała. Kim nazwała swojego męża "genialnym, ale skomplikowanym".



Zakończyła swój wpis, prosząc fanów o współczucie i empatię oraz dziękując wszystkim, którzy wyrazili troskę o dobro gwiazdy rapu. Osoba z bliskiego otoczenia pary dodała, że plotki o ich rzekomym rozwodzie są zupełnie nieprawdziwe.