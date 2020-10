Kanye West z niesamowitym prezentem dla Kim Kardashian. Tak uczcił jej 40. urodziny

Kim Kardashian 21 października świętowała 40. urodziny. Mąż sprezentował jej wyjątkową niespodziankę.

Kim Kardashian świętowała 40. urodziny /Nicholas Hunt/FilmMagic /Getty Images

W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się doniesienia, że Kim Kardashian i Kanye West planują rozwód.

Jednak ostatnia niespodzianka przygotowana przez Westa dla jego żony zdaje się dementować te plotki.



Na urodziny Kardashian dostała od rapera hologram zmarłego ojca. Prawnik Robert Kardashian przez ponad dwie minuty mówił do córki tak, jakby na co dzień był w jej życiu.

"Masz 40 lat i wyglądasz wspaniale, tak jak wtedy gdy byłaś małą dziewczynką. Patrzę na ciebie, twoje siostry i dzieci codziennie" - zaczął hologram.



Kim opublikowała całe nagranie na Twitterze. "Kanye dał mi najbardziej przemyślany prezent w życiu. Specjalna niespodzianka prosto z nieba" - napisała.

W ostatnim czasie o Weście zrobiło się głośno, gdy zdecydował się kandydować na stanowisko prezydenta USA.

West przedstawił zarys swojego programu politycznego, w którym wyraził niechęć do obowiązkowych szczepień, nieznajomość polityki finansowej państwa, zapowiedział powrót Stanów Zjednoczonych do izolacjonizmu oraz opowiedział się przeciwko aborcji. Do sieci co chwilę trafiały informacje o możliwym wycofaniu się rapera z kandydowania.

Po jednym z wieców, na którym raper zachowywał się wyjątkowo dziwnie, a fani zaczęli bać się o jego stan zdrowia, głos zabrała Kim Kardashian. "Jak wielu z was wie, Kanye ma zaburzenie dwubiegunowe. Każdy, kto to ma lub ma w swoim życiu kogoś bliskiego, cierpiącego na to zaburzenie, wie, jak niezwykle skomplikowane i bolesne to jest" - napisała wtedy.