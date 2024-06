"Infamia" od razu po premierze wskoczyła do rankingu Top 10 najpopularniejszych seriali na platformie Netflix. Produkcja Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja zebrała również wysokie oceny wśród zagranicznych widzów i recenzentów.

O czym opowiada "Infamia"?

Po latach życia emigranta w Wielkiej Brytanii nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają do Polski, co nie podoba się nastolatce. Dziewczyna nie może się odnaleźć w nowym otoczeniu, lecz przypadkiem odnajduje nową pasję: hip-hop. Jednocześnie chodzi do szkoły i prowadzi życie regularnej siedemnastolatki, w czym niekiedy przeszkadzają jej tradycje rodzinne romskiej społeczności. To m.in. na tym opiera się wiele wątków fabularnych. Kiedy Gita jeszcze zdąży się zakochać, wtedy w całej rodzinie pojawia się chaos.

W głównej roli pojawiła się Zofia Jastrzębska. Jej rodziców zagrali Sebastian Łach i Magdalena Czerwińska. W obsadzie nie zabrakło także przedstawicieli społeczności Romów. Wśród nich znaleźli się członkowie rodziny Viki Gabor ( zobacz! ): jej siostra Melisa Gabor zagrała Aśkę, a ojciec - Dariusz Gabor wcielił się w rolę ochroniarza Józefa (w tej roli Branko Djurić).

"Mam romskie korzenie, a moja mama do dziś śpiewa i tańczy w romskim zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). To ona nauczyła mnie stawiania dźwięków, frazowania, emisji i interpretacji. To ją podziwiałam na scenie i to ona z moim tatą są dla mnie pierwszymi guru muzycznymi" - opowiadała Viki Gabor na łamach "Tygodnika Solidarność".

Wokalistka w innej rozmowie podkreślała, że "Infamia" nie jest dokumentem. "To jest serial, więc jest trochę prawdy, trochę nieprawdy. Fajnie, że wzięli udział, to była dla nich nowa przygoda" - mówiła.



20-letnia obecnie Melisa Gabor jest współautorką piosenki "Spotlight" z debiutanckiej płyty Viki. Siostry razem wystąpiły w duecie w świątecznym programie "Szansa na Sukces". Melisa od samego początku wspiera imponującą karierę Viki - pojawiła się za kulisami "The Voice Kids" podczas pierwszego występu w programie, by towarzyszyć młodszej siostrze.