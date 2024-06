Kim jest piękność z Polski u boku zwycięzcy Eurowizji? Znacie ją z "The Voice Kids"

Oprac.: Michał Boroń

Do sieci trafiła odświeżona piosenka "Walk With Me" laureata Eurowizji z 2015 roku, Mansa Zelmerlowa. W nowej wersji Szwedowi towarzyszy 17-letnia Polka - Ola Kędra, którą możemy pamiętać z "The Voice Kids" i preselekcji do Eurowizji Junior.

Ola Kędra nagrała duet z Mansem Zelmerlowem /TVP /Agencja FORUM