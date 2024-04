Kiedy ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? "To będzie wydarzenie roku"

Przypomnijmy, że w maju 2023 r. doszło do zaręczyn Roxie Węgiel i Kevina Mgleja ( sprawdź! ). Para swój związek potwierdziła kilka miesięcy wcześniej, w styczniu, gdy oficjalnie pojawiła się płyta "13+5".

19-letnia obecnie wokalistka nie kryje, że religia jest istotnym elementem jej życia duchowego, dlatego tak ważna jest dla niej ceremonia ślubna, którą planuje spędzić w gronie najbliższych.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej: Ślub pary coraz bliżej

Wiadomo już, że Roxie - która nazywa Kevina "miłością swojego życia" - planuje wziąć ślub rok po zaręczynach. Na razie Węgiel skupia się na występach w "Tańcu z gwiazdami". W show Polsatu jest jedną z faworytek - w ostatnim odcinku w parze z Michałem Kassinem po raz drugi zanotowała maksymalną ocenę 40 punktów, a jurorzy nagrodzili ich owacją na stojąco.

"Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału 'Tańca z Gwiazdami', to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date, reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy" - zdradza w rozmowie z serwisem Party anonimowa osoba z bliskiego otoczenia artystki.

Wcześniej wielokrotnie pojawiały się informacje, że Roxie nie planuje zorganizować wielkiego medialnego wydarzenia, nic więc dziwnego, że szczegóły uroczystości są tak pilnie strzeżoną tajemnicą.

Anonimowy informator Party.pl sugeruje, że będzie to "wydarzenie roku", które ma jednak się odbyć poza Warszawą (Roxie urodziła się w Jaśle w woj. podkarpackim).

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" (przy niej pomagał jej Kevin Mglej) - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.