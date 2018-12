Kiedy Hey wróci na scenę? Katarzyna Nosowska myśli o reaktywacji

Po zakończeniu trasy "Fayrant Tour" pod koniec 2017 r. działalność grupy Hey została zawieszona na czas nieokreślony.

Katarzyna Nosowska myśli o reaktywacji grupy Hey AKPA

Trasa "Fayrant Tour" z okazji 25-lecia na scenie początkowo miała objąć siedem występów w największych halach w Polsce. Ze względu na ogromne zainteresowanie fanów dodano kolejne trzy koncerty.

Grupę Hey wspierali m.in. Beata Kozidrak, Dawid Podsiadło, Ania Dąbrowska, Titus (Acid Drinkers), Brodka, O.S.T.R., siostry Natalia i Paulina Przybysz, Igor Herbut (LemON), Miuosh i Kafi (BAiKA).

Na całej trasie gościem specjalnym był założyciel zespołu Hey, gitarzysta Piotr Banach.



- Zagramy z Piotrkiem co najmniej sześć, może nawet osiem utworów (prawdopodobnie w wersjach oryginalnych, niezmienionych), jeszcze nawet nie zrobiliśmy razem prób. Dużo ludzi, którzy słuchają Heya teraz, nie wiedzą nawet, kim jest Piotrek. To jak spytać 20-letniego fana Deep Purple, kto to jest Ritchie Blackmore - zapowiadał jeszcze przed trasą gitarzysta Marcin Żabiełowicz w rozmowie z Interią.

Z okazji 25-lecia i trasy "Fayrant" Hey przygotował też dwupłytowy jubileuszowy album "CDN", który ukazał się pod koniec października 2017 r. Zawiera on utwory zagrane na nowo, niektóre w nowych, zaskakujących wersjach, inne w sprawdzonych koncertowych aranżacjach lub po prostu po staremu.

"Nie twierdzę, że to jest definitywny koniec. Po prostu nie wiemy, ile to potrwa. Na pewno nie wrócimy za pół roku, rok, i to nie chwyt marketingowy. Z decyzją nosiliśmy się od prawie roku. Przyznaję się oficjalnie, że inicjatorką tego pomysłu byłam ja. Chłopcy musieli się z tym stopniowo ułożyć" - zapowiadała wokalistka Katarzyna Nosowska w "Zwierciadle".

Nosowska zajęła się porządkowaniem swojego prywatnego życia - chodzi głównie o chorobę alkoholową swojego partnera, gitarzysty Hey Pawła Krawczyka. Sama zaczęła chodzić na psychoterapię, wydała książkę "A ja żem jej powiedziała..." (kontynuacja swoich wpisów na Instagramie) i solową płytę "Basta".

Pierwszym zespołem, w którym śpiewała, były Szklane Pomarańcze. W zespole Dum Dum poznała się z Piotrem Banachem, który w 1992 roku powołał do życia grupę Hey (Fryderyki - 1996 r.)

Krawczyk poradził sobie z nałogiem; obecnie jest abstynentem. Para po 17 latach wzięła też ślub w Las Vegas w tajemnicy przed wszystkimi.



"Kasia wie, że powrót do grania może być dobry dla Pawła. Zdaje sobie sprawę, że mąż musi mieć ciekawe zajęcie" - mówi informator "Faktu".

"Gdy postanowiła zawiesić działalność Hey, myślała, że zrobi sobie przerwę od zespołu na kilka lat. Ale już wie, że wróci wcześniej" - dodaje informator tabloidu.

Co robili w tym czasie pozostali muzycy grupy? Marcin Żabiełowicz dołączył do Piotra Banacha i Kafi w ich zespole BAiKA, basista Jacek Chrzanowski równolegle gra w Dezerterze, a niedawno pojawił się w składzie, z którym na scenie pojawia się Dawid Podsiadło. Grający na klawiszach i gitarze Marcin Macuk występuje z m.in. Pogodno. Niewiele wiadomo o pozazespołowej działalności perkusisty Roberta Ligiewicza.