Kyle Gordon to nowojorski komik i kompozytor, który znany jest z produkowania wiralowych treści. Tym razem mężczyzna postanowił nagrać utwór będący stereotypowym utworem utrzymanym w klimacie eurodance. Jak się szybko okazało, "Planet of The Bass" stał się błyskawicznie hitem, zaskakując chyba samego twórcę.

"Planet of The Bass" podbija sieć. Zaczęło się od TikToka

Piosenka "Planet of The Bass" swoją karierę rozpoczęła od TikToka. 28 lipca do sieci trafiło nagranie, na którym ubrani w typowe dla muzyków eurodance stroje Kyle Gordon i inna gwiazda mediów społecznościowych - Audrey Trullinger (nazwana na potrzeby utworu Ms Biljana Electronica) - tańczą do typowej melodii z dyskotek z lat 90. wśród przechodzących ludzi.



Reklama

50-sekundowy film z podpisem "Every European Dance Song in 1990's" obejrzano na TikToku ponad 9 milionów razy i polubiono go 997 tys. razy. To sprawiło, że Gordon poszedł za ciosem i nagrał całą piosenkę, a nawet stworzył do niej teledysk.

Utwór oficjalnie na Youtube'a trafił 15 sierpnia i zdobył tam w ciągu niecałego tygodnia 1,7 miliona wyświetleń. Szybko zainteresowały się nim światowe media: CNN, "Rolling Stone" i NBC błyskawicznie obwołały eurodance'owy numer hitem lata.



TikTok

Autor przeboju zaskoczony jego popularnością

Jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, sam Gordon nie spodziewał się, że jego piosenka stanie się tak ogromnym hitem. Początkowo nie planował w ogóle nagrać dłuższej wersji. W rozmowie z NBC przyznał, że w sukcesie mógł pomóc mu dobry czas dla tego typu muzyki i stylu.

"Mogłem szczęśliwie trafić po premierze 'Barbie'. Ludzie najpierw mówili o filmie, potem o piosence 'Barbie Girl' Aquy, a potem musieli mówić o eurodance. Idealnie się wpasowałem, chociaż w ogóle tego nie planowałem" - komentował.



Sprawdź tekst "Planet of The Bass" w serwisie Tekściory!

Kim jest Ms Biljana Electronica i kto naprawdę śpiewa w piosence?

Wspomniana Trullinger pojawia się również w teledysku i kradnie show komikowi. Gwiazdę mediów społecznościowych na TikToku obserwują prawie dwa miliony użytkowników. W rozmowie z "The Washington Post" pochodząca z Australii influencerka zdradziła, jak nawiązała współpracę z Gordonem.

"Kyle skontaktował się ze mną kilka tygodni wcześniej i zapytał, czy znam jego postać DJ Crazy Times. Zaprosił mnie do udziału w teledysku. Uznałam, że mogę się sprawdzić . Wysłał mi piosenkę, kazał nauczyć tekstu i ubrać się w coś, co będzie przypominało modę z dyskotek lat 90." - opowiadała.

Internauci w piosence nie słyszą jednak głosu Audrey Trullinger. Wokale do "Planet of The Bass" nagrała Chrissi Poland.



Moda na eurodance z lat 90. już tu jest

Popularność "Planet of The Bass" w ostatnich tygodniach wydaje się być kumulacją ponownego boomu na eurodance, głównie wśród producentów, którzy szukając chwytliwych melodii trafiają na kultowe piosenki z lat 90.

Przeboje z tamtego czasu upodobał sobie David Guetta, który z Bebe Rexhą wylansował utwór "I’m Good (Blue)", opierający się na motywie muzycznym z "Blue (Da Ba Dee)" Eiffel 65, natomiast z Anną-Marie i Coi Leray nagrał nową wersją piosenki "Baby Don't Hurt Me". Po eurodance’owe sample sięgnęła ostatnimi czasy tez Nicki Minaj i Kim Petras.