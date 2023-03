Scatman John zmarł w 1999 r., mając 57 lat. Bezpośrednią przyczyną był rak płuc. Odszedł ledwie pięć lat po tym, jak ukazał się jego największy hit "Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)".



Odchodził szczęśliwy i spełniony, co podkreślał przed śmiercią. "Cokolwiek Bóg będzie chciał - będzie dla mnie dobre. Miałem wspaniałe życie. Zasmakowałem piękna" - powiedział w trakcie jednego z ostatnich wywiadów.

Scenariusz do filmu napisali Stephen Basilone i Annie Mebane, którzy wcześniej pracowali wspólnie przy serialach, takich jak np. "Goldbergowie", "The Michael J. Fox Show", "Happy Endings" i "Community". Ułatwieniem dla twórców jest to, że otrzymali dostęp do archiwum Scatmana - wszystkich jego nagrań muzycznych i filmów pokazujących jego życie domowe.



Reklama

odchodził szczęśliwy i spełniony, co podkreślał przed śmiercią. "Cokolwiek Bóg będzie chciał - będzie dla mnie dobre. Miałem wspaniałe życie. Zasmakowałem piękna" - powiedział w trakcie jednego z ostatnich wywiadów.

"Historia Johna rezonuje dziś jak nigdy wcześniej. Powinna zostać dostrzeżona, bo był to prawdziwy bohater, który pokonywał ograniczenia, które innych zmusiłyby do poddania się w walce o własne marzenia. Jesteśmy podekscytowani współpracą z rodziną Johna i możliwością pokazania światu jego historii na wielkim ekranie" - powiedział serwisowi Hollywood Reporter jeden z producentów filmu, Steve Valentine.

Zdjęcie Scatman John zmarł mając 57 lat / Ullstein/Bild / Getty Images

Kim był Scatman John?

Urodzony w Kalifornii gwiazdor przez całe życie zmagał się z jąkaniem. Przez większość swojej kariery był pianistą jazzowym. Kompleksy związane z jąkaniem i brak sukcesów muzycznych odreagowywał w alkoholu i narkotykach. Z nałogów pomogła mu wyjść żona. Po przeprowadzce do Berlina w 1990 r. nieoczekiwanie stał się gwiazdą muzyki dance. Sposób na obejście jąkania znalazł w tym, że śpiewał, posługując się sylabami i wyrazami, które nie tworzą logicznego ciągu.



Niedługo potem powstał "Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)", którym w 1994 roku wokalista podbił listy przebojów.



Singel sprzedał się w sześciu milionach egzemplarzy. Za wszystkie wydane przez siebie albumy Scatman zgarnął 14 złotych oraz osiem platynowych płyt. Oprócz tego Scatman był grany w niemal każdym radiu w Europie i Japonii. Kraj Kwitnącej Wiśni zresztą był miejscem, w którym popularność Scatmana trwała najdłużej. To właśnie tam album "Everybody Jam!" okazał się hitem, choć w Europie nie zrobił furory.