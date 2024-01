Ósmy album kwartetu z Oslo nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w szwedzkim studiu Sonic Train, gdzie za konsoletą zasiadł Andy LaRocque, gitarzysta zespołu Kinga Diamonda.



"'Du Dømmes Til Død' (nor. jesteś skazany na śmierć) to album konceptualny mówiący o skazywaniu na karę śmierci różnych ludzi w dziejach Norwegii. Co do samej muzyki, nisko strojone gitary i metal w średnim tempie bez jakichkolwiek kompromisów. Pulsacja, melodia i mnóstwo ciężkich riffów" - wyliczają Norwegowie.



Następca płyty "Svartsyn" z 2022 roku będzie pierwszym materiałem Khold z udziałem basisty Steinara Gundersena, koncertowego gitarzysty Satyricon i członka m.in. Sarke i Spiral Architect.



Nowy longplay Khold trafi na rynek 22 marca w barwach niderlandzkiej Soulseller Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z premierowym utworem "Vanviddfaren" Khold możecie się zapoznać poniżej:

Wideo KHOLD - VANVIDDFAREN (OFFICIAL TRACK PREMIERE)

Khold - szczegóły albumu "Du Dømmes Til Død" (tracklista):

1. "Myrdynk"

2. "Vanviddfaren"

3. "Heks (Du Dømmes Til Død)"

4. "Skoggangsmann"

5. "Misgrep"

6. "Trolldomsdømt"

7. "Lædel"

8. "Galgeberg Og Retterbakke"

9. "Dølgsmål".