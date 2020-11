Ken Hensley z Uriah Heep nie żyje. Legendarny muzyk miał 75 lat

Jeden z założycieli kultowego zespołu Uriah Heep – Ken Hensley – zmarł nagle 4 listopada w wieku 75 lat. Tragiczne doniesienia potwierdził dzień później brat muzyka - Trevor Hensley.

Ken Hensley zmarł w swoim domu w Hiszpanii /Ian Dickson/Redferns /Getty Images

"Z wielkim żalem przekazuje wam informację, że mój brat Ken Hensley zmarł w środę wieczorem. Jego piękna żona Monica była u jego boku do jego ostatnich chwil" - napisał Trevor.



Dodał też, że ciało Kena zostanie skremowane w Hiszpanii podczas prywatnej ceremonii. "Nie pytajcie mnie więc o datę pogrzebu" - zakończył.

Urodzony w Londynie Ken Hensley był jednym z założycieli legendarnego składu Uriah Heep. Zespół zaliczany jest obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka.



Brytyjska formacja sprzedała ponad 40 milionów płyt na całym świecie, pozostając inspiracją dla niezliczonej ilości zespołów metalowych i hardrockowych, jak m.in. Dio, King Diamond, Krokus, Demons & Wizards, Fifth Angel, Axel Rudi Pell, a nawet popowe A-ha.

Hensley odpowiadał za napisanie największych hitów Heep - "Lady In Black", "Easy Livin'", "Stealin'" i "Look At Yourself".

Łącznie pojawił się na 13 albumach zespołu. Po odejściu z grupy (1980) muzyk z powodzeniem rozpoczął swoją karierę solową, nagrywając 12 albumów studyjnych oraz regularnie koncertując. Ponadto Hensley był członkiem grup: Blackfoot, Weed, Head Machine i The Gods.

Przed śmiercią muzyk miał pracować nad swoją kolejną płytą.

W latach 80. rockman zdecydował się wyprowadzić ze Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w hiszpańskim mieście Alicante.