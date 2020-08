Kelly Osbourne schudła 40 kg. Córka Ozzy'ego Osbourne'a pokazała najnowsze zdjęcia

Spektakularną przemianę możemy zobaczyć na ostatnich zdjęciach Kelly Osbourne. Wokalistka i telewizyjna gwiazda w ostatnim czasie zrzuciła aż 40 kg.

Kelly Osbourne ze swoją matką - Sharon Osbourne /Michael Kovac /Getty Images

Córka Ozzy'ego Osbourne'a i jego żony Sharon miała spore problemy z alkoholem i narkotykami, a także objadaniem się, co skutkowało nadwagą. Sama Kelly Osbourne mówiła nawet, że nie dożyje swoich 35. urodzin.

W październiku tego roku skończy 36 lat, a obecnie imponuje odmienioną sylwetką, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych.

"Kiedy nauczyłem się, jak dobrze ćwiczyć i dobrze się odżywiać, uznałam, że są to jedne z tych rzeczy, które musisz po prostu wprowadzić do życia, by je zmienić, zamiast tylko być na diecie" - podkreślała Kelly w wywiadach.

Od lat wokalistka walczy z nadwagą, a jej efekty zachwycają fanów.

Wokalny dorobek Kelly obejmuje dwie płyty: "Shut Up" (2002) i "Sleeping in the Nothing" (2005). Na koncie ma także m.in. duet ze swoim sławnym ojcem w "Changes".

Zdjęcie Kelly Osbourne w 2009 r. / Noel Vasquez / Getty Images

Później córka Ozzy'ego skupiła się głównie na pracy w telewizji, występując jako uczestniczka, prowadząca i jurorka m.in. w takich programach, jak "Jestem gwiazdą... Wyciągnijcie mnie stąd", "Taniec z gwiazdami", "Top model", "Masked Singer", australijski "Mam talent" czy "Project Runaway: Junior".