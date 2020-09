Kelly Clarkson pracuje nad nową płytą. Zaśpiewa o rozpadzie swojego małżeństwa i rozwodzie

Amerykańska wokalistka Kelly Clarkson nie ukrywa, że płyta nad którą teraz pracuje będzie jedną z najbardziej osobistych w jej życiu. "Jest szczera" - oznajmia, podkreślając, że praca nad nią, miała też działanie terapeutyczne.

Kelly Clarkson jest jurorką w trwającej obecnie 15. edycji programu "America's Got Talent"

Wokalistka, która w czerwcu, po siedmiu latach małżeństwa złożyła pozew o rozwód, nie ustaje w pracy. Emocje związane z rozstaniem z ojcem jej dwójki dzieci, Brandonem Blackstockem, zamieniając w utwory muzyczne.

38-letnia laureatka nagrody Grammy ubolewa nad tym, że jej 4-letnia córka River i 6-letni syn Remington mają takie doświadczenia, tak wcześnie, jednocześnie ostro wystąpiła przeciwko internautom, którzy sugerowali, że małżeństwo jej nie wyszło, gdyż ma zbyt wiele obowiązków zawodowych.

"WOW" - napisała wtedy Kelly Clarkson na Twitterze. "Nie ma to, jak próbować zawstydzać kobietę, że ma etykę pracy i sugerować, że nie jest dość dobrą matką" - dodała.

W ostatnim zaś programie telewizyjnym, "Sunday Today z Williem Geistem", który zostanie wyemitowany 13 września na antenie NBC, serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy pomogli jej przetrwać ostatni rok, który był dla niej wyjątkowo ciężki.

Artystka nie będzie jedyną, która daje upust emocjom związanym z rozstaniem na płycie. Mistrzynią w opisywaniu swoich byłych partnerów w utworach jest Taylor Swift. Beyonce tematowi kryzysu w jej związku poświęciła całą płytę, zaś Jennifer Lopez kilka utworów.

