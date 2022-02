Keith Richards z The Rolling Stones ponownie połączy siły z solowym zespołem The X-Pensive Winos podczas koncertu charytatywnego "Love Rocks", który odbędzie się 10 marca w nowojorskim Beacon Theatre. Doroczne wydarzenie spotyka się z ciepłym przyjęciem co roku, a występuje podczas niego wiele gwiazd. W tym roku będą to m.in. Mavis Staples, Warren Haynes, Melissa Etheridge, Jimmy Vivino, Hozier i gitarzysta Steely Dan Connor Kennedy.

Zespół nie występował ze sobą na regularnej trasie od początku lat 90., ale kilku jego członków grało razem od czasu do czasu. Ostatnio m.in. w Apollo Theater w 2015 roku.



Grupa The X-Pensive Winos powstała podczas sesji do debiutanckiej, solowej płyty Keitha Richardsa, "Talk Is Cheap" w 1988 roku. W składzie znaleźli się: perkusista Steve Jordan (który ostatnio zasiada na perkusji w The Rolling Stones), gitarzysta Waddy Wachtel, basista Charley Drayton, klawiszowiec Ivan Neville i wokalistka Sarah Dash. Ci sami muzycy spotkali się jeszcze w 1992 roku na "Main Offender", a w 2015 roku, Richards wydał ostatni dotąd album "Crosseyed Heart" (zabrakło na nim jedynie Charleya Draytona).



Podczas koncertu "Love Rocks", który organizuje Steven and Alexandra Cohen Foundation, zbierane będą środki na organizację "God's Love We Deliver". Zajmuje się ona gotowaniem i dostarczaniem pożywnych posiłków, dostosowanych do potrzeb osób zbyt chorych, by samodzielnie robić zakupy i gotować.



Bilety na wydarzenie trafią do sprzedaży 18 lutego. Imprezę poprowadzą Kiefer Sutherland, Mario Cantone, Gina Gershon, Steve Schirripa i Michelle Buteau.

Nie wiadomo, czy koncert Richardsa to zapowiedź większej trasy, czy może jedyny taki występ. W marcu 2022 roku ukaże się wznowienie albumu "Main Offender" wydane z okazji 30-lecia albumu. W limitowanym wydawnictwie znajdzie się wcześniej niepublikowany koncert "Winos Live in London '92". Do promocji wybrano utwór "Demon".