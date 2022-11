"Nie ma wątpliwości, że Keith był jednym z najbardziej innowacyjnych, zuchwałych i wpływowych gitarzystów wszech czasów. Świat jest ciemniejszym miejscem bez jego geniuszu" - napisał pisarz Adam Hammond, który przekazał informację o śmierci Keitha Levene'a.

Jako nastolatek był fanem progresywnego rocka, a gdy miał 15 lat pracował jako techniczny grupy Yes podczas trasy promującej płytę "Close to the Edge". W 1976 r. był jednym ze współzałożycieli zespołu The Clash ( posłuchaj! ) razem z gitarzystą Mickiem Jonesem. To oni mieli namówić wokalistę i gitarzystę Joe Strummera do tego, by dołączył do ich formacji.

Reklama

Levene został wyrzucony z The Clash na początku września 1976 r., zaledwie miesiąc po pierwszym koncercie. Powodem miał być "brak zaangażowania" w działalność zespołu. Gitarzysta był współautorem utworu "What's My Name", który znalazł się na debiutanckim albumie "The Clash".

Wideo The Clash - What's My Name (Official Audio)

W 1978 r. znalazł się w gronie założycieli zespołu Public Image Limited, stworzonym przez Johna Lydona po rozpadzie Sex Pistols. Gitarzysta współtworzył wczesne płyty postpunkowej formacji ("Public Image: First Issue", "Metal Box" i "The Flowers of Romance").

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Public Image Limited This Is Not A Love Song

W połowie lat 80. po rozstaniu z PiL przeniósł się do Los Angeles. To w tamtym mieście został zaproszony przez Red Hot Chili Peppers do produkcji demówek do płyty "The Uplift Mofo Party Plan". Jednym z powodów był fakt, że Levene podzielał z muzykami zainteresowanie narkotykami. To on razem z ówczesnym gitarzystą Red Hotów Hillelem Slovakiem wydał 2 tysiące dolarów na używki z budżetu przeznaczonego na nagrania, w dodatku nie dzieląc się tą informacją z pozostałymi członkami zespołu. Ostatecznie Levene został zastąpiony przez producenta Michaela Beinhorna.

Brytyjski gitarzysta miał w dorobku kilka solowych wydawnictw, przy niektórych wspierał go Jah Wobble, były basista Public Image Limited.

Po śmierci Levene'a kondolencje w mediach społecznościowych przekazali m.in. wspomniany Wobble, Andy Bell (Ride) i Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre).

Clip Public Image Limited Public Image